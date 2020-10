La ANC desoye las advertencias por la situación sanitaria en Cataluña y convoca otra movilización el viernes

La ANC lo ha vuelto a hacer y ha convocado una movilización independentista para este viernes, teniendo en cuenta la complicada situación sanitaria que vive Cataluña por la pandemia, y teniendo en cuenta también que el gobierno catalán está tomando medidas cada vez más duras y restrictivas para intentar doblegar la curva de contagios.

El objetivo de la Assemblea Nacional Catalana es recordar el primer aniversario de la sentencia a los políticos del “procés”, y los tres años que llevan encarcelados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y para ello convocan una marcha hacia Lledoners, la prisión en la que se encuentran la mayoría de ellos y que está situada cerca de Manresa. Por la tarde, a las 19:30, se ha programado precisamente un acto en la capital del Bages. Según un mensaje de la ANC difundido en las redes sociales, saldrán varias columnas de vehículos desde diferentes puntos de Cataluña, concretamente desde la Aldea, Barcelona, La Jonquera, Lleida, Puigcerdà, Tremp y Vic.

Anuncio que ha hecho la entidad el mismo día que el Govern avanzaba que habrá restricciones, algunas duras, para los próximos días. De hecho, a partir de este jueves las clases en la universidad serán telemáticas; se pide a las empresas que apuesten en la medida de lo posible por el teletrabajo; se tiene intención de cerrar bares y restaurantes durante 15 días, y también se suspenden las competiciones deportivas de ámbito catalán.

Pero la ANC parece no importarle estas circunstancias y ha convocado esta movilización. Y no es la primera vez que ocurre. Ya durante la Diada, y obviando las recomendaciones de los responsables de Salud, convocó diferentes actos, aunque diseminados por el territorio y no tan masivos; también lo hizo la semana pasado con las manifestaciones de rechazo al Rey por su presencia en Cataluña o por la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat.