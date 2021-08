Ana Lily Amirpour será la primera mujer en inaugurar el Festival de Sitges

La cineasta Ana Lily Amirpour, con su película 'Mona Lisa and the Blood Moon', será la primera mujer en inaugurar el Festival de Sitges después de 54 ediciones.

El director del festival, Ángel Sala, ha explicado esta mañana que fue una decisión "unánime" que 'Mona Lisa and the Blood Moon' diera el pistoletazo de salida del festival de cine fantástico, tanto para la película como por el hecho de que esté dirigida por una cineasta. "Es una gran noticia que una mujer abra el Festival de Sitges", ha recalcado Sala.

El filme, que tendrá la premiere mundial en el festival de Venecia, está protagonizado por una joven con habilidades extrañas que escapa de un centro de personas con problemas mentales.

Con este montaje Ana Lily Amirpour regresa al certamen de cine fantástico, donde ya estuvo en 2014 con 'Una chica vuelve a casa sola de noche' y en 2016 con 'The Bad Batch'.

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña también estrenará a escala mundial 'Veneciafrenia', de Álex de la Iglesia, rodada durante la pandemia en Venecia; y 'La pasajera', de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez.

La edición del 2021 tendrá una importante presencia de cine de animación, con títulos como 'Where is Anne Frank', que sigue los pasos de Kitty, la amiga imaginaria de Anna Frank, y da una "visión inesperada del personaje". Àngel Sala ha asegurado que es una película "muy necesaria en los momentos en que vivimos" porque tiene un mensaje contra el racismo y de lucha personal.

'Belle', del japonés Mamoru Hosoda, y 'Mad God', del estadounidense Phil Tippett, completan el programa de filmes de animación.

La elección de este año también incluye varios títulos de cine asiático y cuatro óperas primas de cineastas femeninas. También se estrenará 'Visitante', el debut de Alberto Evangelio, y 'Jacinto ', de Javi Camino.

El director catalán Juanjo Giménez estará presente con 'Tres', un montaje protagonizado por Marta Nieto y Miki Esparbé que narra la odisea de una diseñadora de sonido que procesa el sonido más tarde que las imágenes. "Es una historia realmente fascinante", ha dicho Sala sobre el film de Giménez.

El jurado del Festival de Sitges 2021, estará formado por Antonio Trashorras, Maria Lidon 'Luna', Alaska, Joaquín Reyes y Ali Abbasi.

PRESENCIA ASIÁTICA

Otra de las ramas importantes del festival será el cine asiático, que desembarcará en Sitges "con toda su fuerza". El cineasta chino Zhang Yimou presentará el thriller de espionaje 'Cliff Walkers'. Se presentarán también 'The Great Yokai War: Guardians', de Takashi Miike; 'The Deer King', de Ando Mashai; y la tailandesa 'The Medium', de Banjong Pisanthanakun.

Aparte, Àngel Sala también ha destacado 'Demonic', de Neill Blomkamp, director de filmes como 'District 9' o 'Elysium'. El último montaje del director canadiense apuesta por el terror sobrenatural y relata la invocación de un demonio a través de las nuevas tecnologías.

Gabriele Mainetti, galardonado en Sitges 2016, presentará 'Freaks Out' y Simon Barret, guionista de 'Tú eres el siguiente' o 'The Guest', aterrizará con 'Seance'. También estarán las dos últimas películas del guionista inglés Edgar Wright, 'Last Night in Soho' y 'The Sparks Brothers'.

Sin embargo, el programa todavía no está cerrado y Sala ha dejado la puerta abierta a que filmes como 'Titane', de la francesa Julia Cucournau, se añadan más adelante. "Puede que haya alguna sorpresa", ha dicho el director.

No obstante, la situación actual marcada por la pandemia de Covid-19 limita las posibilidades de celebrar el certamen con normalidad. En ese sentido, la directora de la Fundación Sitges, Mónica García, ha asegurado que será "prácticamente imposible" llevar directores asiáticos por las restricciones de la pandemia.

Desde el festival prevén celebrar una edición muy similar a la del año pasado, marcada por las restricciones y medidas de seguridad. Aún así, han asegurado que están trabajando para poder llevar la “más amplia posible” representación de cineastas.

REIVINDICACIÓN DE LA MUJER

La edición del 2021 estará marcada por la presencia de más películas dirigidas por mujeres en comparación a años anteriores. En este sentido, los organizadores han explicado que están pendientes de cerrar el programa completo y facilitar el porcentaje total de cineastas que pasarán por el festival.

De entrada se sabe que habrá cuatro óperas primas dirigidas por mujeres. A los nombres ya anunciados de Prano Bailey-Bond con 'Censor' y Carslon Young con 'The Blazing World', se suman la británica Charlotte Colbert, que debuta con 'She Will' y Camille Griffin con 'Silent Night'.

En la misma línea de reivindicar los filmes hechos por mujeres, el festival ha creado el programa 'WomanInFan', que pretende visibilizar las mujeres creadoras dentro del cine fantástico.

La iniciativa dará becas a tres cineastas, que este año serán Anna Moragriega, Irene Moray y Laura Ferrés. Desde el festival han dejado claro que son tres mujeres "con recorrido y trayectoria" dentro del mundo del cine, aunque todavía no han hecho ninguna producción de cine fantástico.

"Las infectaremos de género fantástico por si en un futuro se deciden a hacerlo", ha bromeado García. Las tres seleccionadas tendrán un programa de mentoría durante el festival para aprender todos los secretos del cine fantástico.