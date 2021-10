La víctima de la violación múltiple en Manresa el 2019: "La vida me ha cambiado mucho"

La víctima de la agresión sexual múltiple del 13 de julio de 2019 en Manresa -que en el momento de los tenía 17 años- ha declarado este viernes durante el juicio en la Audiencia de Barcelona que desde que sufrió la violación su vida ha cambiado totalmente. Asegura que sufre ansiedad y depresión, que casi no sale de casa y que ha abandonado los estudios. También afirma que tiene muchos ataques de pánico y ansiedad y que se ha engordado 40 kilos en un año y medio. La víctima ha afirmado que era plenamente consciente que la estaban violando y que manifestó a los agresores que no quería tener relaciones sexuales con ellos "con todos los recursos" que tenía al alcance. A pesar de admitir que bebió alcohol, ha dejado claro que "sabía exactamente qué pasaba": "No iba bastante bebida para perder el conocimiento".



La víctima ha declarado en el juicio que alrededor de las ocho de la noche conoció un grupo de chicos en la plaza Europa de Manresa y que, acompañada por algunos de ellos, fue a su piso "para hacer tiempo" antes de ir a la fiesta mayor de Sant Vicenç de Castellet. Explica que consumió el alcohol y el porro que le ofrecieron. Ha relatado también que estubieron bailando y estubo muy a gusto además de dejar claro que "no hubo ninguna insinuación por su parte ni tampoco por parte de ellos".



Según el relato de la víctima, las agresiones sexuales empezaron cuando al cabo de un rato, los chicos le dijeron que la veían muy mal y que necesitaba descansar. "Me negué, pero insistieron mucho y me llevaron desde el comedor hacia una habitación". A partir de aquí,asegura, es cuando empezó todo. Relata que los cuatro acusados entraron en la habitación uno por uno y que, al menos tres de ellos, la penetraron. La víctima ha explicado que manifestó a los agresores de todas las maneras que no quería tener relaciones sexuales con ellos: "Intenté levantarme, gritar, dije que pararan...". Aun así, ha asegurado que no le hicieron caso y nadie la ayudó.



La víctima ha relatado que, cuando el cuarto agresor salió de la habitación, después de que no entrara nadie en rato, aprovechó para coger el móvil que estaba encima de la mesa y usaban como linterna para iluminarse entre ellos para llamar al 112 y pedir ayuda. "Me hicieron muchas preguntas y en el momento de pasarme con los Mossos entró el cuarto chico y me cogió el teléfono", ha relatado. La víctima insistió al chico que la dejara marchar y, según explica, la dejaron salir acompañada por dos o tres de ellos. Una vez en la calle, les pidió un teléfono para llamar a su madre cuando en realidad lo aprovechó para volver a llamar al 112. Al darse cuenta, los jóvenes salieron corriendo y, cuando llegaron los Mossos, ya no estaban.