Amics de la Rambla pide al Ayuntamiento aceptar patrocinios para las luces de Navidad del paseo

El presidente de la asociación Amics de la Rambla, Fermín Villar, ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona aceptar patrocinios para las luces de Navidad del paseo, el 25% de las cuales las paga la propia asociación, por lo que ha reclamado que sean totalmente financiadas por el consistorio.

En una entrevista de Europa Press, Villar ha criticado que el consistorio pague en su totalidad las luces de las calles que no tienen asociaciones comerciales y que a ellos se les ofrezca el 75% de la financiación.

"Amics de la Rambla, que tiene un presupuesto de 200.000 euros anuales, 30.000 se los gasta en luces. Es una barbaridad. Esto quiere decir que lo pagan los comerciantes", ha recriminado, y ha asegurado que hay multinacionales que se quieren implicar en el patrocinio de las luces.

Por otro lado, ha lamentado que "no tengan ningún beneficio en los concursos" proyectos de luces sostenibles del Raval y ha señalado que los comerciantes prefieren las luces tradicionales en lugar de los nuevos diseños.

"Vamos de sostenibles, pero compramos las luces de Navidad en la otra punta del mundo con mano de obra que no sabemos cómo es y con dinero que nos obligan a pagar", un hecho que ve incoherente porque --ha insistido-- la asociación paga por alquilar unas luces que no son suyas y que después no puede vender.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

Villar ha condicionado la campaña de Navidad a la movilidad en la ciudad y en el área metropolitana, ya que asegura que las personas que no residen en Barcelona y no tienen transporte público "están tardando dos horas en coche".

"Nos da miedo la falta de visitantes", ha expresado, ya que considera que las dificultades para desplazarse provoca que las personas acaben comprando en centros comerciales --de los cuales ha defendido que también tienen su necesidad, en sus palabras-- y no en las tiendas locales.

Así, ha alertado de que el 37% de la compras que se hacen en Barcelona es de gente que no reside en la ciudad y ha lamentado que se equipare visitante con turismo: "Después nos quejamos de que cierran las tiendas tradicionales", ha concluido.