El AMB activa su protocolo de actuación por episodio de alta contaminación de partículas

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha activado este martes su protocolo de actuación por episodio de alta contaminación en fase de aviso preventivo por altos niveles de PM10.

La activación se ha producido después de que la media de los niveles de PM10 del lunes fuera superior al valor diario de 50 microgramos por metro cúbico en cuatro estaciones de la Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica, tres de ellas en territorio metropolitano.

Asimismo, la previsión a 24 horas indica que los niveles se mantendrán elevados y que podrían superar el valor diario de 50 ug/m3 este martes.

Por esta razón, el vicepresidente de Ecología, Eloi Badia, y el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad, Antoni Poveda, han puesto al tanto a todos los ayuntamientos metropolitanos sobre la activación de las medidas previstas en el protocolo, animandoles a tomar medidas para concienciar a la ciudadanía de actuar para reducir la contaminación.

REDUCIR LA MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO, LIMITAR LA EMISIÓN DE POLVO EN OBRAS Y LAS EMISIONES INDUSTRIALES

Debido al aviso por altos niveles de PM en más de una estación y la previsión a 24 horas que no indica mejoras en los niveles, se recomienda regular la climatización de los hogares, reducir el uso del vehículo privado e incrementar el de transporte público, así como también los trayectos a pie o en bicicleta.

Asimismo, se recomienda incrementar la frecuencia de aplicación de riego y limpieza en las obras, minimizar los desplazamientos de maquinaria, guardar vehículos que puedan generar polvo, reducir el transporte de materias primas y mercancías y, además, detener los trabajos de movimientos de tierras y de escombros.

En el ámbito de industrias que tengan focos emisores a la atmósfera, se recomienda a las empresas públicas y concesionarias poner en marcha las medidas descritas en los planes de acción individuales. En caso de no tenerlos, se aplican las medidas definidas para la industria en el Plan de actuación para la mejora de la calidad del aire, como no hacer arrancadas y puestas a punto que no sean imprescindibles y se puedan retrasar.