Almeida afea la moción de censura a Albiol (PP) sin estar imputado: "Es un tanto hipócrita"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este miércoles la moción de censura al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), sin estar imputado ni tener ningún procedimiento administrativo abierto por su aparición en los 'Pandora Papers'.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas junto al presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Josep Bou, después de dar un paseo por el centro de la capital catalana antes de participar en el ciclo de conferencias 'Agendas Cruzadas Madrid-Barcelona', en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Almeida ve "un tanto hipócrita" presentar una moción para apartar a Albiol de la alcaldía cuando no se ha abierto ningún procedimiento sancionador y ha recordado que la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, está imputada por un presunto delito de prevaricación.

"No parece razonable que el mismo partido que apuesta por recuperar la honorabilidad en el Ayuntamiento de Badalona, aunque suponga pactar por ejemplo con la CUP, mantenga a la presidenta de la Diputación imputada", ha dicho en referencia al PSC.

Asimismo, ha recriminado a los socialistas y en concreto a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, permitir que el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez "se siguiera sentando en el Congreso", un hecho que cree que se hace por conveniencia política.

"Cuando el PSOE decida que una imputada por prevaricación no puede ser presidenta de la Diputación de Barcelona o alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), nos podrá decir a los demás, a Xavier García Albiol, que no tiene ningún procedimiento administrativo penal, que no puede ser alcalde de Badalona", ha sostenido.

PLUSVALÍA Y CRISIS DE GOBIERNO

Por otro lado, ha exigido al Gobierno una solución inmediata ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dictamina contra del impuesto de plusvalía --que ve un "problema gravísimo"--, y le ha pedido terminar con la incertidumbre que asegura que tienen los ayuntamientos para poder hacer unos presupuestos realistas.

Preguntado por la crisis en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, Almeida ha asegurado que se trata de un "enfrentamiento que lastra a España y a los españoles" porque se produce por dilemas internos sobre cuestiones que ve importantes --como la reforma laboral--, y ha criticado que no sepan arreglarlos, por lo que les ha pedido que se centren en los españoles y no en sí mismos, en sus palabras.

Por último, ha recalcado la importancia de no buscar "enfrentamientos y recelos" entre Madrid y Barcelona porque considera que son dos ciudades que pueden competir entre ellas y beneficiarse y que deben tener capacidad para trabajar conjuntamente.