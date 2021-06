La alcaldesa de Barcelona declina entrar en el debate de la renovación del Aeropuerto de la ciudad.

Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha declinado este miércoles entrar en el debate sobre si es necesaria o no la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Ella ha dicho que es momento de pensar en las infraestructuras necesarias para la metrópolis que se desea de cara el futuro.

Durante la intervención que ha hecho en la clausura del foro organizado por Barcelona Tribuna sobre el futuro de la capital catalana, ha asegurado que su apuesta pasa principalmente por una movilidad "más eficaz y eficiente y mejorar la conectividad".

"No podemos crear debates maniqueos de 'sí' o 'no'. Debemos conjurarnos para evitar que el debate se reduzca a la ampliación o no del Aeropuerto y pensar qué infraestructuras se necesitan y para qué", ha expresado la primera edil.

En este sentido, ha dicho que la ampliación del Aeropuerto puede entrar en contradicción con los objetivos europeos de reducción de emisiones contaminantes, y ha apostado por reforzar la conectividad ferroviaria para desplazamientos cortos.

Ha dicho que el Ayuntamiento se implicará en el debate con las administraciones y los agentes económicos: "Sentémonos a la mesa para ver cómo conseguimos los objetivos compartidos y ver cuál es el mejor Aeropuerto del futuro".