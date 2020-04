El alcalde de Terrassa autoriza al Ratoncito Pérez a circular libremente por la ciudad

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictado un bando dirigido a los más pequeños con el que ha querido agradecer que se estén “portando muy bien” durante el confinamiento. Por este motivo, permite tanto al Ratoncito Pérez como al “Ángel de los dientes” que puedan circular libremente por la ciudad, porque se “trata de un asunto esencia ly de la máxima importancia”. Eso sí, el alcalde les pide que tenga “mucho cuidado” a la hora de hacer la visita, que siempre tiene que ser en horario nocturno. Y evidentemente deben tomar las medidas de seguridad adecuadas: llevar mascarilla, guantes y lavarse las manos antes y después de dejar el regalo.

