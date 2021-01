El alcalde y un regidor de Riudoms reciben la vacuna del covid-19 aprovechando la vacunación en la residencia

El alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, y un regidor del gobierno recibieron martes la vacuna de la covid-19 a la residencia geriátrica la Oleada. Según ha avanzado Tarragonadigital.com y ha confirmado el alcalde en un comunicado, accedieron a vacunarse, a petición de los responsables de la residencia, por no tener que tirar dos dosis sobrantes de la jornada de vacunación. El alcalde ha explicado que en todo momento siguieron las indicaciones de los sanitarios y ha apuntado que, probablemente, desde el centro consideraron que él era una persona adecuada para aprovechar la dosis porque "por temas de gestión de la crisis sanitaria son habituales las reuniones del alcalde con la residencia". Salud ha confirmado que analizará los hechos.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el alcalde ha detallado que la persona coordinadora de la residencia lo trucó para explicarle que "se tendrían que tirar" unas dosis porque, por diferentes circunstancias, algunas vacunas programadas no se habían podido suministrar.

"Desde el equipo de coordinación decidieron que, antes de tirar estas vacunas, había que aprovecharlas y me pidieron de recibir esta vacuna yo y otra persona, puesto que por temas de gestión de la crisis sanitaria son habituales las reuniones del alcalde con la residencia y por tanto consideran oportuno hacerlo así", añade Pedret.

Fuentes del Departamento han precisado que el personal que coordina la vacunación en la región sanitaria en ningún caso contactó con el alcalde, sino que esta fue una decisión de la residencia. Se ha podido confirmar también que, de entrada, el centro también ofreció una dosis al padre del pueblo, pero que este declinó la posibilidad de recibir el vaccí.

El alcalde Sergi Pedret, de JxCat, apunta que siguió las indicaciones que recibió en todo momento de los responsables de la vacunación a la residencia, "confiando en su criterio, en su profesionalidad y en los protocolos establecidos para el desarrollo del proceso de vacunación de la población".

"Al amparo de estos criterios y habiendo recibido esta indicación, consideré que en ningún momento soy quien para decidir quién se vacuna o no se vacuna; y menos encara para negarme al ofrecimiento de vacunarme ante la posibilidad que esta vacuna se tire, cosa que se podría interpretar como una desconfianza mía hacia la seguridad de la vacuna de la covid-19", justifica.

Y añade: "Es por este motivo que acepté y me dirigí hacia la residencia, puesto que la condición era presentarme en cuestión de pocos minutos porque probablemente la vacuna podía echarse a perder en poco tiempo". Pedret explica que la otra persona a quien se ofreció la vacuna no podía llegar a tiempo, con lo cual se ofreció la dosis a la persona que en aquel momento lo acompañaba. El alcalde garantiza que el proceso se desarrolló al vestíbulo de la residencia "siguiendo todas las normas de prevención y sin ningún contacto con residentes".

"Los que me conocéis sabéis que en el día a día al frente del Ayuntamiento solo me mueve estar al servicio de Riudoms y su gente, actuando de acuerdo con aquello que establecen las autoridades responsables de cada materia. En este caso he hecho exactamente esto", concluye Pedret.

La residencia lamenta el "compromiso" en que ha puesto el alcalde

Por su lado, los responsables de la residencia la Oleada han hecho público otro comunicado en que hacen una cronología de los hechos y especifican que una vez vacunada toda la gente prevista sobraron cuatro tomes "ya preparadas para inyectar" que se tenían que administrar en un máximo de quince minutos.

Afirman que se trucó "inmediatamente" a la responsable de vacunación del Camp de Tarragona para "consensuar" a quién se tenían que poner las vacunas.

La primera opción fue el JEFE, pero la responsable lo declinó porque el día siguiente se vacunaba todo su personal y sobrarían vacunas. La segunda opción fue el Ayuntamiento, porque "especialmente el alcalde y también los regidores, siempre vienen a ayudar en cualquier situación que se los requiere, accediendo en el centro".

Fue el alcalde quien propuso vacunar el padre, según la Oleada, pero este "se encontraba demasiado lejos del centro para llegar con tanta urgencia".

Entonces se pidió "expresamente" al alcalde que se acercara en el centro para vacunarse y poder aprovechar el medicamento. Pedret y un regidor llegaron a tiempo "para poder ponerse la vacuna con total garantía".

"Lamentamos enormemente haber puesto en un compromiso tan grande el alcalde y regidor del municipio, cuando nunca existió ninguna conversación previa ni se planificó ninguna posible vacunación en la residencia a personas que no fueran las que constaban al listado", aseguran los responsables del centro geriátrico.