El alcalde del Pont de Vilomara sobre la declaración de zona catastrófica: "Reclamamos el máximo de ayudas"

El Ayuntamiento del Pont de Vilomara y Rocafort celebra que el gobierno español haya declarado el municipio zona catastrófica entre los territorios afectados por grandes incendios este verano. Su alcalde, Enric Campàs, remarca que "reclamarán lo que haga falta para conseguir el máximo de recursos posibles" y revertir todos los daños del incendio del pasado julio que quemó unas 1.700 hectáreas. "Tenemos medio pueblo quemado", recordaba el alcalde diciendo que trabajarán porque las administraciones "no los olviden". Hace más de un mes del incendio y algunos vecinos de River Park, la urbanización más afectada, ya hace días que están volcados en la reconstrucción. "En vez de ir de vacaciones, nos dedicamos a arreglar la casa", afirma Marisa, una vecina.

La declaración de zona catastrófica tiene que servir para "intentar recuperar la normalidad lo antes posible" y conseguir "el máximo de recursos posibles". Así lo cree el alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, que se ha mostrado decidido a persistir y reclamar las veces que haga falta porque las administraciones "no los olviden". Admite que al día siguiente de la declaración no conocen todavía los detalles concretos de las líneas de ayudas, pero afirma que seguirán trabajando de forma coordinada con todas las administraciones para agilizarlo al máximo. "Estamos a la espera de recibir más información", explica.

Lo que más les preocupaba era garantizar la asistencia y el alojamiento a los afectados y en especial a las 47 familias que sufrieron daños en sus viviendas por las llamas. De estas, 19 tienen una afectación total. Unos pocos días después ya se pudo restablecer el agua y la luz y se abordaron las diferentes situaciones de realojamiento a aquellos que lo necesitaban. Ahora queda pendiente "retomar cierta normalidad". La imagen del paisaje quemado los recuerda a diario la tragedia y, según afirma el alcalde, querrían poder avanzar el tiempo para volverlo a tener verde como antes. Explica que la Diputación de Barcelona ya está redactando un proyecto de recuperación del espacio que tendrá que contar también con la complicidad de los propietarios de los terrenos quemados. "Hay mucho trabajo y será un proceso largo", admite.

En cuanto a las ayudas municipales a los afectados, recuerda que ya se aprobó la exención del impuesto para hacer obras y del IBI para aquellos que no pueden vivir en sus viviendas. Afirma que desde la concejalía de Serveis Socials se han destinado recursos para atender los afectados y prevé destinar alguna partida más, sobre todo para aquellos que no tenían las casas aseguradas y que tendrán más dificultades para volver a la normalidad mientras no lleguen las ayudas estatales. "Los vecinos que sí que la tenían asegurada, las compañías han respondido a pesar de que también se los ha ayudado a hacer gestiones", detalla. El alcalde también pone en valor la solidaridad del municipio y pone el ejemplo de los jóvenes que organizaron una jornada benéfica con diferentes actividades el 31 de julio pasado. En total, se recogieron 16.000 euros que se han destinado a los más damnificados.