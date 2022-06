El alcalde de Bovera critica la solución del camión cisterna de agua potable: "Es indignante y tercermundista"

9.000 personas viven en los 25 municipios de las comarcas leridanas de Les Garrigues y Segrià, donde se mantiene la prohibición de consumo del agua para beber y cocinar. Un exceso de pesticidas en el embalse de Utxesa, donde capta el agua la Mancomunidad de Aguas, sería el origen de una situación que ya se produjo a principios de mayo, y que ahora se afronta sin un calendario de vuelta a la normalidad.

Los municipios afectados son: L'Albagés, L'Albi, Alcanó, Aspa, Bellaguarda, Bovera, Cervià, el Cogul, L'Espluga Calba, La Floresta, Fulleda, La Granadella, Granyena, Juncosa, Llardecans, els Omellons, La Pobla de Cérvoles, Sarroca, el Soleràs, Tarrés, els Torms, Torrebesses, el Vilosell y Vinaixa, en Lleida, y Senan en Tarrragona.

En estos pueblos, los vecinos hacen un acopio constante de agua embotellada, y en Bovera, con 16 litros por habitante, o Espluga Calba, los ayuntamientos han repartido agua a sus vecinos.

Ante esta situación, la Àgencia Catalana de l'Aigua enviará a partir de mañana camiones cuba para ofrecer agua potable a los vecinos de las localidades afectadas. El alcalde de Bovera, Óscar Acero critica esta medida "quees del siglo pasado, es indignante. Volvemos a 40 años atrás con gente buscabdo agua de un camión". Acero ve problemas de logística en una población envejecida, " no hay garrafas suficientes para llevarse el agua a sus casas. Hay gente mayor que no pueden acarrear mucho peso. No lo entiendo, era mucho mejor dar vales para ir comprando agua o repartirla en los domicilios" apunta el alcalde, en declaraciones a la Cadena Cope.

Los afectados están cansados de la situación. Un hecho tan cotidiano como lavarse las manos genera incertidumbre, "vamos rápido, no es agradable como con la ducha. A ver si lo arreglan de una vez, porque llevamos muchos días así" lamenta Ramona Santamaría, vecina de Cervía.

Mientras, Miguel Angel Farré, residente en Vinaixa, apunta "el problema es el pantano de Utxesa, que antes se limpiaba cada tres años y ahora hace 7 años que no se limpia. Aquí todavía tenemos agua en el depósito, pero es complicado, muy complicado para los puebos vecinos afectados".

El presidente de la mancomunidad, Francesc Esquerra remarca "hay que buscar soluciones para captar en otra zona, una doble captación o sustituir esta y que vengan aguas con garantía sanitaria para nuestros consumidores".



