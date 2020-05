Albiol recupera la alcaldía de Badalona por la falta de acuerdo entre el PSC y la CUP

Xavier García Albiol (PP) ha sido proclamado de nuevo alcalde de Badalona este martes, ya que lideró el partido más votado en las pasadas elecciones municipales y que ningún otro candidato a la Alcaldía ha logrado reunir los 14 votos que representan la mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

El resto de grupos municipales ha tratado de alcanzar un acuerdo para investir a otro alcalde y evitar que Albiol repitiera en el cargo --fue alcalde entre 2011 y 2015--, pero finalmente no han cerrado ningún pacto con apoyos suficientes para este pleno de investidura, celebrado en el Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) para asegurar las distancias por el coronavirus.

Albiol ha recibido el apoyo de los 11 concejales del PP, mientras que Dolors Sabater (Guanyem) ha cosechado diez votos, y Rubén Guijarro (PSC), seis, tras presentar candidatura al no conseguir un pacto con Sabater para investirla a ella y repartirse el cargo lo que queda de mandato, tras la dimisión del exalcalde socialista Álex Pastor.

Han votado a Guijarro los seis concejales del PSC --que había ofrecido a Sabater repartirse la Alcaldía un año y medio cada uno, pero Guanyem no compartía estos plazos--, mientras que Guanyem, ERC, Badalona en Comú Podem y JxCat han votado a Sabater, siguiendo el acuerdo que han firmado todos los grupos para este reparto, excepto Guanyem.

ALBIOL, EMOCIONADO

El de nuevo primer edil ha levantado la vara de alcalde y ha jurado el cargo emocionado, en un pleno para el que el resto de grupos municipales habían trabajado en un acuerdo para investir a otro candidato, para lo que se perfilaba Sabater: aunque la negociación había avanzado este lunes y se preveía un acuerdo, finalmente no lo han cerrado.

Sabater avanzó que no estaban de acuerdo con compartir la Alcaldía con Guijarro un año y medio cada uno --porque el PSC llevaba cerca de un año gobernando, con Pastor al frente-- pero pidió a los socialistas que la apoyaran y cerraran después los detalles, ante lo que Guijarro avisó de que no la apoyarían si no firmaban el acuerdo por escrito y con estas condiciones.

El resto de grupos municipales que querían evitar la Alcaldía de Albiol sí han firmado este acuerdo antes de que empezara el pleno, pero no lo ha hecho Guanyem, algo que diversos concejales han pedido que se replanteara: algunos han solicitado un receso del pleno para abordar el asunto, pero no se ha producido.

Así, no se ha tenido la certeza de quién sería el nuevo alcalde de Badalona hasta el mismo recuento de las votaciones en este pleno de investidura, que se ha celebrado agotando los plazos tras la dimisión de Pastor, tras ser detenido presuntamente conduciendo ebrio durante el confinamiento por el coronavirus.