Albiach insta PSC i Junts a no negociar mirant el calendari electoral: "Amb els pressupostos no s'hi juga"

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a PSC i Junts que negociïn els pressupostos amb el Govern en base a propostes i no mirant el calendari i les pròximes eleccions municipals del maig. "Amb els pressupostos no s'hi juga", ha afegit en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. Preguntada per si veu el PSC o Junts més a prop d'un pacte, no s'ha volgut mullar però ha posat en dubte que Junts s'avingui a apujar els impostos als que més tenen quan volien fer "regals fiscals" als més rics. Albiach ha urgit a un acord per poder aprovar els comptes del 2023 "com més aviat millor".

Albiach creu que el Govern d'ERC en minoria, amb només 33 diputats, "no tindrà més remei" que complir les mesures acordades amb els comuns. "Si no, la legislatura se'ls farà curta o molt difícil", ha avisat tenint en compte que necessiten el suport d'altres grups per anar aprovant mesures al Parlament.

Segons la líder d'ECP, les negociacions d'aquest any sobre els pressupostos han estat "més difícils" que les de l'any passat. I ha explicat que els últims dies han estat "molt complexos" perquè les converses estaven "encallades" pel que fa a la inversió a l'atenció primària sanitària. Finalment, l'acord contempla 279 milions d'euros més per a aquest àmbit, que suposa el voltant del 20% del total d'inversió en Salut. Els comuns reclamaven arribar al 25% i el Govern els oferia el 17%. Així que, al final, el punt d'acord ha estat situar el percentatge en el 20%.

Albiach ha celebrat que, si s'aproven aquests pressupostos, Catalunya serà "el primer territori de l'Estat amb més diners destinats a l'atenció primària sanitària". I ha posat en valor que, en total, els comptes dediquen 11.600 milions a Salut. Tenint en compte que hi poden haver aquests recursos, Albiach ha instat el Govern a millorar les condicions laborals de metges i infermeres, que han anunciat la convocatòria d'una vaga.

La presidenta dels comuns al Parlament ha avisat PSC i Junts que si no hi ha nous pressupostos, la ciutadania no ho entendrà i ha confiat que plantegin propostes "coherents" amb les ja pactades amb el Govern.

Pel que fa a les condicions que ha proposat ERC per a un referèndum d'independència, fixant el mínim de 55% de vots a favor i el 50% de participació, Albiach ha considerat que es tracta d'una proposta de partit i ha demanat als republicans que la portin a una taula de partits si volen que segueixi avançant.