Albiach asegura que llevan semanas sin reuniones con ERC ni PSC para buscar alternativas

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este jueves que su formación no mantiene reuniones formales ni con ERC ni con el PSC para buscar un Govern alternativo desde hace unas tres semanas.

En una entrevista de La2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha defendido que es posible un Govern alternativo a uno formado por ERC y Junts, pero que esta opción es viable siempre que ERC y la CUP quieran y dejen de optar por Junts.

Preguntada por si los comuns estarían dispuestos a facilitar un Govern de ERC en solitario, ha señalado que ningún dirigente republicano les ha planteado esta opción, por lo que no mantienen ningún debate interno sobre esta posibilidad.

Ha dicho que a ERC le tiemblan las piernas ante Junts, y ha tachado al partido de Carles Puigdemont de olla de grillos: "ERC no se acaba de creer que ha quedado por delante, y Junts no se acaba de creer que no ha quedado por delante" en las elecciones catalanas del 14 de febrero.

DELITO DE SEDICIÓN

Preguntada por la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, ha descartado que requiera un mediador y ha señalado que no debe haber vetos y que se debe poder hablar de autodeterminación, tras lo que ha rechazado que se celebre un referéndum no vinculante y ha explicado que el 1-O votó en blanco.

Sobre la propuesta de los comuns de reformar el delito de sedición, ha asegurado que está en manos del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha negado este mismo jueves que la tenga en un cajón, en una entrevista en Catalunya Ràdio: "Tal vez la tiene sobre la mesa", ha respondido Albiach.