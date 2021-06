Alberto Gómez: “Los funcionarios de prisiones somos un colectivo agredido”

Ayer un preso del centro penitenciario Puig de les Basses murió después de provocar un incendio en su celda. Además de su fallecimiento, dos internos más y también dos funcionarios resultaron heridos.

Según fuentes del Departamento de Justicia, el fuego se originó simultáneamente en tres celdas del centro. Actualmente hay una investigación interna sobre el incidente y el Síndic de Greuges también indaga en el suceso.

Alberto Gómez, responsable de prisiones de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que no es el primer incidente de este tipo con el que se encuentran: “A primeros de mayo dos internos también provocaron un incendio en el centro Quatre Camins y hace poco en la prisión Ponent un preso destrozó cuatro celdas en cuatro días consecutivos”.

Gómez cree que estos actos vandálicos recurrentes se deben a “la falta de personal, el envejecimiento de la plantilla debido a que hace mucho tiempo que no hay oposiciones y a la falta de inversión en las infraestructuras de las prisiones antiguas”.

Además, el responsable de prisiones del CSIF critica que “con la legislatura recién agotada de Ester Capella los funcionarios de centros penitenciarios hemos sufrido una pérdida de autoridad”.

Esta pérdida de poder de mando se ha visto todavía más agravada con la entrada en vigor en mayo de la circular 2/2021 sobre el Protocolo de aplicación de los medios de contención en los centros penitenciarios de Catalunya.

Con esta circular se pone en valor la “inmovilización verbal” en detrimento del uso de la fuerza, pero Alberto Gómez cree que “para nosotros los medios coercitivos han sido siempre el último recurso, porque la seguridad de los internos es lo más importante”.

Así pues, con la aplicación del nuevo protocolo, en el que se incluyen medidas como “no mantener la mirada desafiante” o “en la medida de lo posible, no utilizar los guantes porque el interno puede alterarse al entender que es una provocación”, Gómez considera que “se reducen todavía más los pocos medios con los que contamos para poder hacer bien nuestro trabajo”.

Los datos son claros y respaldan las palabras de Alberto Gómez: en el año 2020 más de 200 funcionarios fueron agredidos y más de 100 sufrieron tentativas de agresión. Además, en estas cifras sólo se incluyen las agresiones físicas, es decir, ni las vejaciones ni las amenazas se tienen en cuenta.

Para reducir estos preocupantes números, desde el CSIF piden “que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de la autoridad”.

Alberto Gómez reconoce que no buscan reducir a cero las agresiones, porque “somos conscientes de que nuestro trabajo implica cierto peligro”, pero cree que el hecho de ser dotados con herramientas jurídicas para reducir la cifra “es algo imprescindible”.

Además de esta petición, desde el CSIF también consideran muy importante una renovación de toda la secretaría de medidas penales, reinserción y atención a la víctima. “Si no se cambian las caras no se cambia la actitud, no se cambia la política penitenciaria”, sentencia Gómez.