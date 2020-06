Agricultores de Lleida contra TV3 por su visión sesgada de la campaña de temporeros de fruta

La problemática de personas durmiendo por las calles de Lleida, sin ninguna seguridad ni cobertura de higiene, ha mutado en los últimos días. Se va extendiendo que los culpables de esta situación, son los agricultores por qué contratan bajo cuerda y provocan un efecto llamada. Las acusaciones van más allá y se ataca que la propia ciudad de Lleida y muchos municipios tratan mal a los temporeros, " nos tratan como animales" señala el activista Mamadou. Denuncias que hoteles no ofrecen habitaciones a pesar de tener garantizado el cobro por adelantado y que los propietarios no quieren alquilar viviendas, ha encendido la campaña agrícola en Lleida más complicada de los últimas décadas agravada por la emergencia sanitaria actual. Unas graves críticas que merecen el contraste de todas las partes implicadas, para concretar donde están los problemas, quien los provoca y denunciar a la justicia todos los actos delictivos, incluidas las contratacions ilegales y los presuntos malos tratos de los municipios de Lleida a los temporeros.

El programa estrella de TV3, Preguntes Frequents, solo invitó a una parte y los espectadores de la televisión pública de Cataluña recibieron un único mensaje. El activista Serigne Mamadou aseguró en TV3 que " los alcaldes , los agricultores nos tratan como animales.No nos dan alojamiento. Nos tratan muy mal tanto en Lleida como en muchos pueblos".

“Estem treballant però sembla que no se’ns respecta. Ens tracten com animals. No et donen allotjament. Si no agafem la fruita no hi ha ningú que ho faci” Serigne Mamadou (@KeindeSerigne), temporer i portaveu de #RegularizaciónYa#FAQSgurucetaTV3 ▶️ https://t.co/yFiomJz6GMpic.twitter.com/Ik3MAkQEvL — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) June 6,

Unas durísimas acusaciones que se quedaron sin debate, por qué TV3 no entrevistó a ningún alcalde la zona de Lleida o empresa para debatir el alcance de las palabras de Mamadou. El sector agrícola de Lleida se siente injustamente atacado, Pere Roqué, presidente de Asaja denuncia en Cope " la imagen sesgada del programa. Hay una campaña orquestada para destruir la fruta de Lleida. Es cada día la misma versión, y no es cierta. El agricultor de Lleida contrata legalmente y cumple con la ley. Nos jugamos las exportaciones por qué si no está todo en regla los mercados no compran". Se quejan de que en las denuncias públicas, nunca hay nombres concretos de agricultores que contratan, en los que se llamaba la plaza del pueblo, para actuar contra ellos " nos necesitamos todos. Ellos por qué quieren trabajar y nosotros los necesitamos para recoger la fruta de los árboles. Si alguien contrata ilegalmente, nombres y apellidos y al juzgado", sentencia Roqué.

Mañana en Alcarrás, 80 ayuntamientos, empresas, agricultores y sindicatos agrarios se concentraran a partir de las 11 de la mañana para denunciar " la campaña de desprestigio activada contra el motor económico de la demarcación". El sector considera" inadmisible que se les relacione con el racismo" y consideran que el daño provocado por estas insinuaciones es muy grave.

Los municipios de Lleida defienden que en los últimos años se han construido albergues y que este año, por el coronavirus, los pueblos agrícolas han habilitado equipamientos en pabellones y salas para acoger a los temporeros.Lleida necesita 25.000 trabajadores en verano para la recoger la cosecha de las variedades de fruta, como nectarina, melocotón, manzana y pera y también cereal. Una mano de obra imprescindible que esta temporada llega cargada de reproches y acusaciones, en plena recogida, que conlleva manifestaciones cruzadas,réplicas y denuncias públicas.