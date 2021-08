Aglomeraciones, desalojos y barricadas en las fiestas de Sants

Las Fiestas de Sants han vivido una nueva noche de aglomeraciones y disturbios una vez finalizados los conciertos de la programación oficial y alternativa. A partir de las 00.45 horas, unas 3.000 personas han seguido la fiesta en el parque de la España Industrial y cercanías con más música, botellones y fiesta, mayoritariamente sin mascarilla y no respetando las distancias de seguridad.





Los Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana han empezado a desalojar la zona pasadas las dos de la madrugada y la dispersión de la gente no ha finalizado hasta las cuatro de la madrugada después de empujones y lanzamientos de botellas contra la línea policial. En la carretera de Sants, también se ha colocado algún contenedor en la calzada a modo de barricada.



Los incidentes no han ido a más, a pesar de que se ha denunciado que el lanzamiento de botellas ha acabado dañando varios coches aparcados en la calle de la España Industrial. El Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido que esta pasada noche de viernes "se ha detectado más afluencia de gente en las fiestas para ser fin de semana". "Pero no se ha producido ningún incidente destacable y los desalojos se han realizado sin incidentes", han remarcado desde el consistorio barcelonés. Por parte de los Mossos d'Esquadra, no constan tampoco denuncias ni detenciones en esta nueva noche de aglomeraciones y botellones en las Fiestas de Sants.