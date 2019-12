Agafar molsa del bosc pel pessebre... està prohibit!

El Nadal ja és aquí, i segur que a moltes llars ja s'estan preparant els ornaments, l'arbre, els llums... i el pessebre! Com sempre hi haurà de molts tipus: grans i petits, més senzills o amb mil i un detalls. Però el que a qualsevol s'ha d'evitar és posar molsa natural.Les molses són petites plantes, hàbitat de molts animals, i entre altres coses protegeixen el sòl de l'erosió. Des del Departament d'Agricultura de la Generalitat s'han establert un seguit de normes per regular la recol.lecció de molses. El primer que has de tenir en compte és que qualsevol producte que vegeti en terreny forestal és propietat del titular del terreny. Això vol dir que per agafar qualsevol cosa d'aquest terreny es necessita l'autorització del propietari. De fet, en el cas concret de la molsa, existeix un manual de bones pràctiques. Són consells per fer sostenible la seva recol.lecció. En primer lloc s'ha de tenir en compte que hi ha un màxim de molsa que es pot agafar: quatre metres quadrats. Però només es pot recollir en superfícies contínues inferiors a un metre quadrat. No s'ha de malmetre el substrat més de 3 centímetres de profunditat, i s'han de fer servir eines adequades que no causin danys o a l'entor ni perjudiquin el substrat. Si un agent de l'autoritat detecta alguna infracció en aquestes normes pot demanar l'autorització de la propietat o els comprovants del productes, i en cas de no tenir-los, la molsa es retornarà al bosc i es posaran les sancions administratives pertinents. Segons la Llei, la recollica de mola, quan pugui accelerar la degradació del sòl o de la capa vegetal, es considera una infracció lleu que està sancionada amb una quantitat compresa entre els 90 i els 600 euros. Una alternativa seria decorar el vostre pessebre amb gespes artificials, sorra o pedres, ja que aquests materials que es poden reutilitzar d’un any per l’altre.