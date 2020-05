Aforo limitado, y divididas en 3 sectores; las playas se preparan para la vuelta sin fecha fija todavía

Conocidas las fases y criterios de desescalada, una de las preguntas más recurrentes hacía la nueva normalidad, es como afectará la pandemia este verano para ir a la playa. Millones de españoles y turistas llenaban los miles de kilómetros de playas que hay en nuestro país y el coronavirus provocará cambios de uso. El Ayuntamiento de Lloret de Mar(Girona) ha empezado a explicar como tendremos que ir a la playa, cuando estás se reabran para su uso recreativo. Sin fecha de apertura, las nuevas medidas provocaran cambios significativos. Los más importantes serán un limite de acceso para evitar masificaciones y que las playas se dividirán en tres sectores.

Concretamente, en las playas urbanas de Lloret habrá una zona para gente mayor, otra para familias y una tercera para adultos o grupos de amigos sin menores. El alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat reconoce " se establecerá un control de acceso para cada sector. Se dividirán las zonas con balizas y no se mezclaran para aumentar la seguridad". Así el Ayuntamiento contratará a 35 personas, que se sumaran a voluntarios de Protección Civil y Agentes Cívicos, y que ejercerán funciones de control tanto en el Paseo Marítimo como en la arena.

Inicialmente no habrá un límite de tiempo y no esta calculada la reducción del espacio de las playas de Lloret por el limite de bañistas " se vera en el día a día, es diferente un 15 de agosto cuando todo está lleno a un día semanal de julio. Nosotros garantizamos la máxima limpieza y las nuevas medidas"; el alcalde es categórico sobre cuando se pueden reabrir las playas" cuando haya plena garantía que no habrá contagios", sentencia Dulsat

Lloret de Mar, con 37.000 habitantes censados recibe 1 millón de visitantes anuales, y la Covid 19 ha hecho mucho daño " llevamos dos meses parados, hoteles cerrados, miles de trabajadores en ERTE. Pero ya nos preparamos para el futuro. Lo importante no es abrir el primero, sino ser los mas seguros", asegura Jaume Dulsat.

Por este motivo, en colaboración de todo el sector turístico de la ciudad, han empezado unos cursos de formación para todos los miles de trabajadores del sector, para adaptarse a las nuevas medidas de higiene y aplicarlas cuando los hoteles reabran.

A día de hoy" no hay fecha de abertura, el lunes no abrirán", apunta Enric Dotras, presidente de la Federación de Hostelería de Lloret, por qué la mayoría se están adecuando a preparar las nuevas medidas de seguridad.

Lloret esta convencida que habrá temporada turística y confía que en las próximas semanas se reabra la frontera con Francia. El 70% de sus visitantes son internacionales y dependen de su llegada para mantener el pulso económico. Con un 30% de turistas nacionales, aumentar este segmento y mantener parte del turismo francés y europeo es clave para salvar la temporada más complicada nunca vista.