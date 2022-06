La AEB pide al TSJC que niegue la "imposibilidad legal" de ejecutar el 25% que alegó el Govern

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que declare que no hay "imposibilidad legal" para aplicar su sentencia que fija un 25% de castellano en la educación catalana, como alegó la Conselleria de Educación de la Generalitat.

En un escrito, la AEB afea así que el Govern esgrimiera dicha imposibilidad tras aprobar el decreto que fija la inaplicación de porcentajes, asegurando que se trataba de un "nuevo marco legal".

La AEB ha argumentado que alegar la imposibilidad "no hace que la sentencia firme quede sin efecto o vea suspendida su ejecución", y lo ha achacado a la --textualmente-- expresa voluntad de desacato de la que ha hecho gala la Generalitat.

Por ello, ha insistido en que el fallo por el que el TSJC mandaba ejecutar la sentencia implica una "obligación de resultado", consistente en hacer efectivo el uso vehicular de las lenguas oficiales en la programación general anual de los centros.

Asimismo ha considerado que el decreto de la Generalitat "no imposibilita legalmente la ejecución de la sentencia" porque no afecta a ninguna de las normas que manejó el TSJC para fundamentar dicha sentencia, y los proyectos lingüísticos de los centros, que sí constan en el texto, no pueden cambiar el régimen jurídico.

"Cualquier interpretación o actuación a favor de la exclusión del castellano como lengua vehicular de enseñanza es contraria a la Constitución", ha enfatizado la entidad, por lo que ha pedido al TSJC que, si entiende que el decreto puede impedir la ejecución de la sentencia, plantee cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC).