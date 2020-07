Barcelona registra 24 nuevos brotes de coronavirus que afectan a 458 personas

Barcelona ha triplicado en la última semana los casos de coronavirus. Entre el 29 de junio y el 5 de julio, se registraron 164 positivos con PCR, y del 6 al 12 de julio, el número de contagios ha aumentado hasta llegar a los 458 afectados. "Hablamos de 24 pequeños brotes que están totalmente controlados por las autoridades sanitarias", ha explicado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los barrios más golpeados han sido el Eixample, que en el plazo de siete días ha pasado de 45 casos a 119, y Sants-Montjuic, en el que en una semana los casos han crecido de 29 a 116.

Según Colau, que ha transmitido en la rueda de prensa de esta tarde los datos recogidos por la Agència de Salut Pública, "la mayoría de contagios se han producido en los ámbitos de ocio en los que se juntan personas conocidas", por lo que añade que "la situación no es alarmante pero nos preocupa". El viernes pasado, 89 de los contagiados tenían entre 15 a 34 años, y 119 casos oscilaban entre los 35 y 64 años de edad, pero la mayoría de ellos eran asintomáticos o presentaban síntomas leves. De los 24 brotes que existen actualmente, 3 se han producido en residencias de gente mayor.

La alcaldesa ha pedido a la población que "no haya un relajamiento" y que "se debe llevar la mascarilla y mantener las distancias físicas e higiene de manos". Sin embargo, ha recordado que para que la situación no se escape de las manos, no es suficiente la concienciación ciudadana, si no que hace falta que "la Generalitat contemple más dispositivos de rastreo". Actualmente, existen 120 rastreadores que operan en tres turnos: 40 por la mañana, 40 por la tarde y 40 los fines de semana. Unas cifras que desde el Ajuntament califican de "insuficientes" ya que consideran que la medida más óptima sería la de implementar 100 rastreadores por cada 300 nuevos contagios de la covid-19.

La regidora de Salud, Envejecimiento y Curas, Gemma Tarafa, ha recalcado que "anticiparse es clave para hacer frente a la situación" por lo que se ha reactivado un dispositivo que suministrará EPIs y comidas a domicilio y en tercera instancia, facilitará la recogida de residuos a aquellas personas o familias vulnerables. La ciudad de Barcelona ha vuelto a poner en marcha el Hotel Salut, que dispone de 80 habitaciones, y 30 pisos turísticos "por si se tienen que reactivar las ayudas a grupos vulnerables", ha destacado Tarafa.

Ada Colau ha solicitado a Alba Vergés, consellera de Salud, una comisión mixta y de urgencia en la que estén al menos Barcelona y Hospitalet para gestionar la situación de manera conjunta, anticipar escenarios y pedir un aumento de los dispositivos de rastreo en toda Cataluña.