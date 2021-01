Ada Colau confirma que alquiló una casa rural en Olot para celebrar Reyes en plenas restricciones

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau alquiló una casa rural en un municipio cercano a Olot para pasar con su familia la festividad de Reyes. Por esas fechas navideñas, Cataluña estaba con restricciones y las autoridades sanitarias reclamaban limitar los desplazamientos a los estrictamente esenciales. En la normativa sí que se permitía una excepción: se autorizaba viajar si había una reserva de hotel o cualquier otro alojamiento. El diputado de JxCAT Francesc de Dalmases ha recriminado a Colau su viaje por Reyes y la alcaldesa replica que cumplió con la normativa.

Fals: no vaig marxar de cap de setmana ni em vaig saltar el confinament. El meu nucli familiar estava a una casa rural de lloguer des de Sant Esteve i jo m’hi vaig reunir per reis, per tant, d’acord amb normativa.