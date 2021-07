Acuerdo para que el Gimnàs Sant Pau de Barcelona continúe en el Raval y acoja vivienda social

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado este jueves de que un propietario privado ha comprado el Gimnàs Social Sant Pau, situado en la Ronda Sant Pau en el barrio del Raval, para garantizar su continuidad y se prevé que el espacio también acoja 36 nuevas viviendas sociales que se destinarán íntegramente a las entidades de la Taula del Tercer Sector Social.

Lo han anunciado este jueves en rueda de prensa la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez; el concejal del distrito de Ciutat Vella, Jordi Rabassa; la directora del Gimnàs Sant Pau, Lara Cáceres; la presidenta de la Fundació Hàbitat 3, Carme Trilla; y la confundadora de la empresa Mediaurban, Maria Sistemas.

Se trata de un pacto entre el Ayuntamiento, el mismo Gimnàs Sant Pau, el inversor privado y la Fundació Hàbitat 3, que contempla que el consistorio adquiera el solar por ocho millones al actual propietario, que le cederá el derecho de superficie durante 55 años con el objetivo de que se construya vivienda social.

Una vez finalicen estos 55 años de cesión, la propiedad de la finca, de los pisos y del gimnasio pasará a ser íntegramente municipal y permitirá ampliar el suelo público de la ciudad.

Cuando finalicen la construcción de las viviendas, la planta baja y el sótano del edificio serán cedidos al Ayuntamiento para que el Gimnàs Sant Pau pueda mantener la tarea social que realiza; además, Rabassa ha asegurado que mientras se realizan las obras buscarán la manera de garantizar que el equipamiento no deje de desarrollar su actividad.

Asimismo, con este acuerdo, queda descartado el derribo y el cese de la actividad del Sant Pau para construir apartamentos y comercializarlos en régimen de venta al mercado libre, tal como contemplaba la antigua propiedad según el planeamiento urbanístico vigente.

FIN DEL CONFLICTO

Este acuerdo llega después de que el Gimnàs Sant Pau haya estado en riesgo de ser desahuciado en dos ocasiones este año, la última vez el pasado 30 de abril, cuando el juez suspendió el lanzamiento a petición del Ayuntamiento para poder seguir negociando la compra del local con la antigua propiedad y así encontrar una solución para mantener el espacio.

"Felicidad no, lo siguiente", ha expresado la directora del Sant Pau, Lara Cáceres, al anunciar el pacto, que lo ve como un reconocimiento a su tarea y a las propuestas que han defendido para que el equipamiento pudiera seguir desarrollando su actividad."Hemos pasado muchos años con la sensación que no sabíamos si al día siguiente podríamos abrir o no, si podríamos hacer la tarea por la que se constituyó la cooperativa. Oír todas estas palabras explicando lo que se quiere hacer y pensar que se quiere construir vivienda, una de las cosas que pedíamos... Lo tenemos todo", ha celebrado.

COLAU: "GRAN NOTICIA"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha celebrado el acuerdo en una publicación en Instagram, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que "ha costado muchos meses de negociaciones y de trabajo" y ha puntualizado que no ha sido sencillo y que no se ha llegado antes a un pacto por dificultades burocráticas.

"No solo porque el Ayuntamiento tiene un presupuesto muy limitado (los municipios gestionan el 15% de los recursos, y el Estado y la Generalitat el 85%) sino porque la intervención del Ayuntamiento solo nos permite la compra en casos muy excepcionales", ha subrayado, por lo que ha celebrado haber podido llegar a un acuerdo con un privado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pérez ha puesto en valor las "intensas negociaciones para encontrar una solución positiva para todo el mundo", ha asegurado que es una gran noticia para el barrio, la acción social y para la ciudad. Ha celebrado que con este acuerdo quede totalmente descartado el desahucio.

Por último, Rabassa ha dicho que es una operación bastante inédita de colaboración entre Ayuntamiento y varias entidades y no especulativa, en sus palabras: "Un proyecto que no expulsa como podría haber sido el proyecto precedente, sino un proyecto que acoge y que cuida al barrio", por lo que ha dicho que están abiertos a que haya otros inversores que quieran hacer vivienda protegida.