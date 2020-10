ACRA reclama al Govern que proporcione tests de antígenos inmediatamente

La presidenta de la "Associació Catalana de Recursos Assistencials" (ACRA), Cinta Pascual, ha reclamado al Govern que proporcione ya tests de antígenos a las residencias. "No vale de aquí a 15 días, tiene que ser ya porque la situación preocupante la tenemos ahora", ha avisado Pascual en una entrevista a la ACN. La presidenta de ACRA ha confiado en que de cara a la segunda ola no habrá restricciones para las visitas de familiares a residentes, porque se pueden hacer de forma segura y con todas las garantías sanitarias. Aun así, Pascual asume que "hay un riesgo que deberemos correr". No lo ve igual con las salidas del centro -que de momento el Govern ya ha eliminado durante 15 días- y cree que no son seguras porque "la situación está peor fuera que dentro de las residencias".

En este sentido, Pascual ha apuntado que no cree que en 15 días se pueda mejorar significativamente la situación como para retomar estas salidas y ha insistido en que no se pueden "arriesgar" a sufrir contagios por ellas.

En el caso de las visitas, es una firme defensora de que se mantenga ya que, considera, "son la alegría" de los residentes. Además, ha remarcado que desde el inicio de la pandemia "hemos aprendido a hacerlas de manera segura" y ha asegurado que ni la patronal ni el propio Govern apostan por poner restricciones, como sí que se hizo en la primera ola. Pascual ha añadido que, antes de eliminarlas, se podría plantear hacer pruebas a las familias antes de entrar al recinto para certificar que están "limpias".

LAS RESIDENCIAS, "MUCHO MÁS PREPARADAS"

La presidenta de ACRA ha defendido que las residencias están "mucho más preparadas" que hace seis meses y ha asegurado que le "sorprendería mucho" que se volviera a colapsar todo el sistema sanitario y se repitiera la situación del otoño y la primavera pasadas. "Tanto la administración como nosotros hemos trabajado mucho y estamos preparados; si colapsan, colapsaremos todos", ha dicho, remarcando que lo ve "muy difícil".

Pascual también ha insistido en que hay "buena sintonía" con el Govern y que están "en comunicación constante" para preparar el sistema.

CRIBADOS Y COORDINACIÓN CON LOS HOSPITALES

Una de las cosas que Pascual ve imprescindible para garantizar que no se repita la situación vivida en el inicio de la pandemia es asegurar un buen cribado entre todos los trabajadores de los centres residenciales ya que, mientras que los residentes no pueden tener ninguna fuente de contagio dentro del espacio, los profesionales sí que entran y salen de las instalaciones.

En este sentido, Pascual pide garantizar que se hagan pruebas periódicas a todos los trabajadores para evitar que "entre" el coronavirus en las residencias y que se extienda "como una mancha de aceite".

Por otro lado, desde ACRA también se pide que se mantenga una buena coordinación entre residencias y sanidad para que no puedan "fallar" las derivaciones hospitalarias y los dispositivos especiales de traslado. Pascual se muestra confiada en que los planes "no pueden fallar" porque han sido trabajados en profundidad.