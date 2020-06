Abogados independentistas quieren boicotear una conferencia del fiscal Javier Zaragoza

El Colegio de Abogados de Barcelona ha organizado para el viernes tres de julio una conferencia con el fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, que recordemos, fue uno de los fiscales en el juicio a los líderes independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Un acto que será presentado por el abogado José María Fuster Fabra. Pero a varios letrados independentistas no les ha gustado esta invitación y pretenden boicotear la conferencia que se hace vía online. De ahí que estén estudiando varias posibilidades para llevar a cabo sus intenciones. Consideran una “vergüenza” la celebración del acto.

La vergonya d’aquest convidat caurà per sempre més damunt d la degana @MariaEugeniaGay i @comunicacioicab No hi ha ningú a la Junta q reaccioni? #NoEraLaIdea company@s

El Col·legi d'Advocats convida el fiscal de l'1-O i provoca un terratrèmol a l'entitat https://t.co/9EUsVDkWJM