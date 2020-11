Abascal exige unas elecciones "en libertad e igualdad de condiciones" para Vox en Catalunya

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha exigido este jueves que las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero se hagan "en libertad e igualdad de condiciones", tras reprochar que, según él, en los comicios del País Vasco y Galicia se agredió a miembros de su formación. Abascal ha instado tanto a partidos políticos como a medios de comunicación que sean unas elecciones de libertad, ya que, según él, en Galicia y en el País Vasco no competían en igualdad de condiciones: "Hemos sido agredidos, se ha tratado de asustar a gente que acudía multitudinariamente a actos de Vox".

"Ante estas agresiones, no solo no se ha producido una condena por parte de los partidos de izquierda, sino que se han ridiculizado las mismas, como ha hecho portavoz de Podemos", ha recriminado. Abascal ha reivindicado que el diputado en el Congreso por Barcelona y cabeza de lista de Vox a las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, es el mejor candidato frente a "otros que abandonaron a los catalanes después de obtener una histórica mayoría y que no pudieron combatir el golpe separatista", en referencia a la victoria de Cs en las elecciones de 2017. Además ve en las elecciones previstas el 14 de febrero una oportunidad histórica para "hacer frente al separatismo y a la alianza con la extrema izquierda gubernamental ya consagrada en el Congreso", así como para devolver la esperanza y representar a los catalanes que se sienten desamparados, no representados y tentados por la abstención y el abandono electoral, en sus palabras.

Preguntado por posibles pactos tras las elecciones, Abascal ha dicho que no están dispuestos a pactar con partidos independentistas, y que solo estarían dispuestos con quienes "defiendan el orden constitucional". Ha dicho que el objetivo de Vox, cuya "irrupción en el Parlament ya nadie puede obviar", es liderar un proyecto alternativo al independentismo y ha sostenido que con estos comicios se inicia un proceso que no acaba en las elecciones, sino que continuará hasta llegar a la armonización de la vida nacional, ha defendido. Además, da por hecho que Vox entrará en el Parlament y ha dicho que su objetivo es liderar un proyecto alternativo al independentismo y ha sostenido que con estos comicios se inicia un proceso que no acaba en las elecciones, sino que continuará hasta llegar a la "armonización de la vida nacional".

Por su parte, Ignacio Garriga ha reivindicado también la necesidad de promover unas elecciones libres y pacíficas, y ha llamado a los partidos y medios a que se "comprometan en torno a la concordia nacional y libertad, y que rechacen y condenen todo tipo de violencia".

"No podemos repetir silencios cómplices como en las recientes elecciones del País Vasco y Galicia, donde fue agredida una diputada nacional de Vox. Hacemos este llamamiento para ver y saber a qué atenernos en la inminente campaña electoral", ha incidido. Por último, de cara a los comicios, Garriga ha llamado a "acabar con el clientelismo y compadreo y el gasto político inmoral e infame" del independentismo, y con lo que considera como inmigración ilegal, que, a su juicio, está promovida tanto por el independentismo como por el constitucionalismo y considera que ha generado problemas de convivencia en Catalunya. "Queremos recuperar el orden en las calles. Acabar con esos vientos multiculturales y expulsar a todos los inmigrantes ilegales", ha zanjado.