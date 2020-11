El 80,3% de establecimientos afectados por el Covid disminuyen facturación el tercer trimestre

El 80,3% de los establecimientos afectados por la crisis sanitaria del Covid-19 han visto cómo su facturación ha disminuido en el tercer trimestre de 2020, lo que supone un descenso de 6,7 puntos respecto al segundo trimestre de este año, mientras que solo el 7,3% ha incrementado su facturación en este periodo, según datos del Idescat y de la Cámara de Barcelona. El total de establecimientos que se han declarado "afectados" por la pandemia y el contexto actual llega al 71% en este trimestre, 12,6 puntos menos que en el anterior.

La disminución media de facturación en Catalunya se sitúa en el 35,2% (-11,4 puntos) siendo la hostelería el sector más afectado en ese aspecto con un descenso del 62,3%, seguido del resto de servicios (-35,6%), la construcción (-30,3%) y la industria y el comercio (-29,3% y -29,2%, respectivamente).

Un 42,2% de los establecimientos no prevén recuperar la facturación perdida este año, un aumento de 14,7 puntos respecto al trimestre anterior, siendo la hostelería el sector con la proporción más elevada de establecimiento que no creen que consigan recuperar la facturación hasta, como mínimo, pasado un año, con un 50,7%. De este porcentaje, el 13,9% considera "difícil" recuperar el nivel habitual de facturación o creen que no lo recuperarán y tendrán que cerrar en el tercer trimestre de 2020, 5,5 puntos más que en el segundo trimestre (8,4%).

De los establecimientos afectados, el 51,8% han tenido un efecto sobre el empleo, 6 puntos menos que en el segundo trimestre; en el caso de la hostelería, el impacto llega el 77,8%, cosechado en gran parte por la cantidad de establecimientos que han hecho una reducción temporal de ocupación (80,1%). De los afectados, el 63,2% no ha llevado a cabo las contrataciones previstas, el 62,7% ha hecho una reducción temporal de empleo, el 46,3% no ha renovado contratos, el 37,9% ha reducido permanentemente la plantilla y solo el 7,9% ha aumentado el número de trabajadores.