651 dies d'espera per ser visitat per un uròleg a Catalunya

Gairabé mig milió de persones estan a les llistes d'espera per a consultes externes a la sanitat pública catalana. Prop de 190.000 pacientes estàn a la cua per ser operats de diverses patologies.Per ser visitat per un especialista en urològia a un hospital del Vallès Occidental cal esperar 651 dies.Davant d'aquests xifres el sindicat Comissions Obreres Catalunya denuncia una manca total d'inversions malgrat el pla de xoc de la Generalitat que va acabar l'any 2017.

Avui a Herrera a Cope Catalunya i Andorra ho ha deixat mol clar Maria Angels Rodriguez,responsable de comunicació de sanitat de CCOO Catalunya, ha destacat que “ Les llistes d'espera obliguen a molts pacients a anar a urgències i son víctimes d'un patiment molt greu dia a dia”.

