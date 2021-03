Un 44,1% de los catalanes afirma tener creencias religiosas según un barómetro del Govern

Un 44,1% de la población catalana afirma que tiene alguna creencia religiosa, según los datos que se desprenden del tercer Barómetro sobre la religiosidad y sobre la gestión de su diversidad publicado por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat.

No obstante, la Generalitat precisa que el hecho de ser o no ser creyente no significa que una persona no se pueda identificar con una religión, ya sea por motivos de cultura o de religión.

El informe revela que un 71% de los catalanes se identifica con alguna religión: un 53% con el catolicismo; un 7% con el protestantismo; un 4,3% con el Islam; un 1,3% con el cristianismo ortodoxo y un 1% son testigos de Jehová: un 18% se declara ateo y un 8,8% agnóstico.

Un 68,1% de los catalanes asegura que no asiste nunca a una ceremonia de culto, según el barómetro, un 9,7% son practicantes una vez por semana, un 5,3% asiste una vez al mes y el 16,6% una vez al año.

Según el barómetro, la mayoría de los catalanes conoce la existencia de la religión católica (97,2%), islámica (80,6%), evangélica o protestante (76,5%), testigos de Jehová (74,1%) y budista (68,7%).

En la pregunta sobre su nivel de conocimiento de las diferentes confesiones con implantación en Catalunya, solo la religión católica supera el aprobado, y de media los encuestados consideran su conocimiento de un 6,81 sobre 10.

En el caso de las otras religiones, la nota media sobre conocimiento no es superior en ningún caso al 3,4, siendo el Islam, los testigos de Jehová y el protestantismo las que los ciudadanos dicen que conocen mejor.

El barómetro señala que un 94,5% de los encuestados no se ha sentido discriminado en los últimos dos años por motivos religiosos, y un 87,3% cree que existe respeto y buena relación entre las diferentes confesiones.

ASIGNATURA

Un 72% de los encuestados se muestra a favor de que sé a los jóvenes formación sobre las diferentes religiones del mundo incorporando al sistema educativo una nueva asignatura que enseñe religión desde el punto de vista cultural e histórico.

La encuesta, realizada por la Dirección General de Asuntos Religiosos y el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), se ha realizado a partir de 66 preguntas a 1.600 personas, y los resultados, según el Govern, presentan pocas variaciones respecto a las ediciones de 2014 y 2016.