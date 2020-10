304 personas denunciadas por no respetar las restricciones en 3 locales de ocio de Barcelona

304 personas han sido denunciadas por la Guardia Urbana de Barcelona este domingo en la capital catalana por no respetar las medidas de seguridad en 3 locales de ocio, según explicado el cuerpo de seguridad municipal a través de su cuenta de Twitter. Los agentes localizaron 3 establecimientos donde, según se indicaba desde el Ayuntamiento, no respetaban el aforo máximo, la distancia de seguridad o el uso de mascarillas. Además de las 304 denuncias a los clientes, la Guardia Urbana indica que también se levantaron 3 actas de inspección a los locales.

En concreto, uno de los locales sancionados es un bar del distrito de Ciutat Vella, donde el acta de inspección detectó 9 presuntas infracciones en el establecimiento. En este mismo local, se pusieron en total unas 150 denuncias entre la clientela.

En segundo lugar, un bar con licencia de "bar musical" del distrito de l'Eixample también superaba el aforo. Según indica el Ayuntamiento, había un centenar de personas bailando sin hacer uso de la mascarilla. Ante esta situación, se pusieron 9 infracciones al local i un centenar de denuncias a los clientes, todas ellas por no llevar mascarilla. Además, el consistorio indica que este local no tenía permiso para ejercer actividad, ya que es uno de los afectados por el decreto de la Generalitat.

Finalmente, también en l'Eixample, la Guardia Urbana puso una cincuentena de denuncias más a los clientes de una sauna por no llevar mascarilla. Se pusieron, además, dos denuncias al responsable del local: una por no llevar mascarilla y otra por no respetar la distancia de seguridad entre los clientes.