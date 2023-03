3.000 consultas externas y 150 cirugías no urgentes desprogramadas, consecuencias del ciberataque al Clínic

El ciberataque al Hospital Clínico ha obligado a desprogramar 150 cirugías programadas, unas 3.000 visitas externas y cerca de 300 extracciones a la espera de reprogramarlas. El centro avisa que la afectación durará varios días porque, de momento, no puede acceder a la historia clínica de los pacientes y los profesionales están trabajando "de manera manual". En las últimas horas, el trabajo se ha complicado, y mucho, para efermeras, médicos y personal sanitario en general

Los principales afectados son los pacientes. Durante toda la mañana, muchos entraban al hospital y volvían a salir, decepcionados y enfadados porque nadie les había avisado de que su visita de se había anulado como consecuencia del ciberataque. Quienes iban más perdidos son las personas mayores, indignados porque no se les ha ofrecido una alternativa. Pero es que la comunicación con los pacientes no está siendo fácil. El hospital sólo puede comunicarse con ellos a través de las redes sociales o bien a través del Govern. La recomendación es que quién no tenga que ir al Clínic, que no lo haga.

Cataluña no es la única comunidad autónoma que sufre este tipo de ataques. Los expertos aseguran que no se trata de un hecho aislado, de hecho también hay ejemplos en otros países de Europa. El procedimiento es muy similar: los atacantes secuestran información esencial de las máquinas informáticas, como los laboratorios o las urgencias. En el caso del Hospital Clínico, afortunadamente había hecho los deberes y el centro tiene copias de seguridad fuera del sistema. Aún así, el proceso de reconstrucción será muy lento.

Los expertos aseguran que este ataque de 'ransomware' es "sofisticado y complejo" por el alcance que ha tenido y por las técnicas utilizadas. Sitúan el ataque "fuera de España", apuntan que estos hackers son conocidos, y que "normalmente lo hacen a cambio de dinero", aunque el Hospital niega que actualmente se haya pedido ningún rescate. Aseguran desde el centro que, aunque lo reciban, no negociarán.