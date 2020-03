2.500 denuncias por agresión o abuso sexual en Cataluña durante el 2019

Los Mossos d'Esquadra han tramitado un total de 2.498 denuncias entre abusos sexuales (1.531) y agresiones sexuales (967) durante el 2019. Es la cifra más alta de los últimos cinco años.

El pasado año fue el peor en esta materia, si comparamos las cifras con datos del 2015, se ha producido un aumento de las denuncias de casi el 50%. Esto no significa necesariamente que haya habido más casos, ya que se estima que un 80% de los hechos que contienen algún tipo de violencia sexual no llega a la policía porque la víctima no los denuncia. Según la subjefa de la División de Investigación Criminal, Marta Fernández, este hecho se produce por diferentes causas; como podría ser el trauma posterior que padece la víctima, el miedo a que no la crean, la vergüenza respecto a su familia, el linchamiento social que puede recibir o, según Fernández, "situaciones y casos en los que la mujer no sabe que ha sido víctima de un hecho delictivo"

Los Mossos informan de que poco más del 50% de las víctimas denuncian el mismo día o el siguiente, pero la otra mitad lo hacen pasadas 24 horas. Incluso, hay casos en los que esperan meses y años para denunciar los hechos. Esta situación suele darse con las víctimas de abusos por parte familiares y con las menores de 16 años.

Según los datos proporcionados por la policia catalana los lugares donde se cometen las agresiones y los abusos sexuales en su gran mayoría, el 48%, son dentro del domicilio donde la víctima suele conocer y confiar en su agresor. Otra parte, un 8% de los casos, se produce en los establecimientos de ocio, y el resto, en la calle o en otros espacios.

Con los datos en la mano, el conseller de interior Miquel Buch, se ha preguntado si las mujeres denuncian "lo suficiente". "Yo creo que no, tenemos que animar a las mujeres a denunciar, solo con eso nosotros podremos hacer nuestro trabajo mejor" ha declarado el miembro del Govern.

Por su parte Meritxell Budó, la portavoz del Govern, ha matizado que las mujeres han empezado "a perder el miedo" en lo relativo a denunciar y que ahora trascienden casos de acoso o abuso en el mundo de la política o el espectáculo, sectores antes "silenciados" y que ahora no muestran reparo en denunciar este tipo de casos.

Budó destaca positivamente la aprobación de la ley del "solo sí es sí" que propone el Gobierno y el trámite para incluir la violencia digital e institucional a la ley contra la violencia machista.