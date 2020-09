1.172 médicos siguen la huelga de los MIR en el primer día de la convocatoria

Más de 500 médicos se han manifestado en una concentración que ha empezado hoy a las 12 del mediodía, en el Departamento de Salud. Es la primera jornada de tres días en que exigiran mejoras laborales, tanto retributivas como formativas. Àlex Mayer, el portavoz del comité de huelga, ha explicado que la mayoría de médicos residentes son mileuristas y, además, no cuentan con unas condiciones óptimas en el trabajo, sobretodo horarias. La crisis de la covid-19 ha hecho que muchos de estos médicos trabajaran más horas de las estipuladas y sin el aumento de sueldo debido.

Mayer ha hablado también de las negociaciones con Salut. Por el momento no son fructíferas, y no descarta que la huelga se extienda hasta la semana que viene. Insiste en que todo lo que piden es justo y razonable, pero que el Gobierno catalán no les está escuchando.

Por otra part, Metges de Catalunya tacha de ''insignificante'' la propuesta de l'Institut Català de la Salut para evitar la huelga. El sindicato médico afirma que las propuestas son ''insuficientes, inconcretas y no dan respuesta'' a los problemas y demandas reales que han llevado a los profesionales de la salud a la huelga.

El Departament de Treball garantiza unos servicios mínimos para todo aquel que necesite atención médica urgente, como en el caso de las persones que se sometes a quimioterapia y radioterapia o las intervenciones quirúrgicas graves.