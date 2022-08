El zoo estrena un espai sobre tinença responsable d'animals

El Zoo de Barcelona ha iniciat aquest dimarts l’enderrocament de l’antic Aquarama per construir-hi una reserva d’animals.

Les tasques de desmuntatge tindran una durada de quatre mesos i compten amb un pressupost de prop de 365.000 euros.

Es tracta d’un equipament que es va inaugurar l’any 1968 i que portava inactiu des del 2015. La previsió és que a partir de la tardor del 2024 aculli espècies que - de forma provisional - es vegin afectades per les obres de millora de les seves instal·lacions habituals.

En el marc del segle XXI ja es pot denotar “un canvi de paradigma” que passa per una “relació diferent” dels humans amb la resta d’éssers vius. Així, ha admès que tot i esdevenir un “símbol de la ciutat” i ser una de les atraccions “més concorregudes” per part de la ciutadania, l’Aquarama ja no podria tenir continuïtat.

D’altra banda, ha admès que les noves generacions “tenen molt més clara” aquesta nova relació i ha instat a la resta de persones a fer un pas endavant, posant èmfasi en la recerca, la cura i l’aprenentatge de les espècies”.

En la mateixa línia, s’ha expressat la tercera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, que ha recordat que ni tan sols la pandèmia de la covid ha aturat “la maquinària” del Zoo de Barcelona.

Bonet ha destacat que s’ha treballat molt per “donar sentit” a l’equipament i ha remarcat que, precisament, el Zoo, pot jugar un paper molt important en la lluita contra la pèrdua de biodiversitat.

Pel que fa al primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha apuntat que es tracta d’un equipament que estarà integrat en el parc de la Ciutadella del futur i que forma part “d’una mateixa consciència divulgativa”. El primer tinent també ha aprofitat per posar en valor la feina dels treballadors del Zoo, com a “dipositaris” del coneixement que genera el centre.

Un espai adaptat a les necessitats de les espècies

La futura reserva d’animals ocupara uns 3.500 metres quadrats i comptarà amb cinc patis exteriors, visibles per als visitants, i tres dormitoris.

Tots aquests espais estaran degudament equipats i es podran adaptar als requeriments de cada espècie, així com els dels seus cuidadors.

Per tal de reproduir els diferents hàbitats, disposaran de roques, troncs i espais d’ombra, així com de zones climatitzades i sales tècniques. L’entorn d’aquest futur equipament s’adequarà amb vegetació.

Pel que fa als treballs, es faran procurant en tot moment “el mínim impacte acústic i ambiental”, garantint així el benestar de la resta d’animals del Zoo.

Tal com ha explicat el seu director, Sito Alarcón, això serà possible gràcies a l’ús d’una cisalla que arrencarà els trossos de formigó, substituint la clàssica màquina neumàtica de demolició. “Podríem haver-ho fet més ràpid, però ens preocupava que els sorolls i les vibracions poguessin afectar a la resta d’espècies”, ha admès.

Alarcón també ha parlat del dofinari, assegurant que “seguirà les mateixes passes” que l’Aquarama. “Un cop tinguem solucionat el tema del tractament de l’aigua començarem a treballar en el projecte de l’enderroc, aquí però, hem de tenir més cura perquè la part posterior s’utilitza de forma provisional pels treballadors”, ha afegit.

Més de 50 anys d’història

L’Aquarama i el pavelló dels dofins es van inaugurar el 1968 i van ser uns dels primers equipaments d’aquestes característiques d’Europa.

Des de la seva inauguració i fins el 2011, hi van passar un total de 31 dofins. Alguns van conviure amb l’orca Ulisses, que hi va arribar l’any 1983 i s’hi va estar fins el 1994, quan va ser traslladada al Sea World de San Diego, als Estats Units.

L’Aquarama va estar obert al públic fins el 2015, moment en el qual també es van deixar de fer exhibicions. El Zoo va acollir els seus últims dofins fins el juliol del 2020.

A Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el director del zoo de Barcelona, Sito Alarcón (àudio)