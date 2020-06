El zoo de Barcelona obre de nou les seves portes

El Zoo de Barcelona ha reobert després de tres mesos tancat al públic per la crisi sanitària del coronavirus. Un temps, però, en què s’han mantingut les atencions als animals i també la conservació d’aquests. L’horari serà de 10 h a 19 h (les taquilles tancaran a les 17 h) cada dia de la setmana. Els membres del Zoo Club també podran tornar a fer servir amb normalitat el seu passi anual i se n’allargarà la validesa per compensar els mesos de tancament forçat. En aquesta primera jornada han visitat les instal·lacions més de mig miler de persones.

Mesures de seguretat pel coronavirus

Les instal·lacions s’han adaptat als nous requeriments exigits per la situació sanitària. La capacitat permesa ha quedat limitat a un 50 % i, per evitar que es concentri públic a les taquilles i ajudar a preveure l’afluència de visitants, s’anima a comprar les entrades anticipadament a través del web del Zoo. L’ús de la mascareta és obligatori sempre que no es pugui mantenir una distància de dos metres i s’han repartit dispensadors de gel hidroalcohòlic per tot el parc. També hi ha senyalització perquè els visitants puguin informar-se dels protocols de seguretat i s’hi han instal·lat punts mòbils de restauració per evitar aglomeracions.

Conservació d’espècies durant l’estat d’alarma

Mentre ha durat l’estat d’alarma, l’activitat a dins del Zoo no ha parat amb l’atenció als animals i la seva alimentació. També hi han nascut molts animals, entre els quals destaquen dues cries d’òrix blanc, una espècie d’antílop extingit a la natura i una de gasela dama, també una espècie en situació de vulnerabilitat. A més, aviat el Zoo presentarà la instal·lació de Sabana-Sahel, que millorarà les condicions de vida d’un grapat d’animals.