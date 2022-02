Zenet presenta "Zenetianos" al Festival Mil·lenni

Zenetés una de les veus més suggerents del panorama musical espanyol. Convertit ja en un referent, envoltat de la seva espectacular banda de jazz, la veu és un segell reconeixible a l'instant.



Després de cinc discos ha aconseguit apoderar-se de diferents sonoritats, sota un idioma harmònic comú, que és el jazz, reinterpretant cada gènere. És una música evocadora amb què és fàcil identificar-se i que transporta a diferents èpoques i llocs.



El pròxim dia 16 de febrer Zenet presentarà "Zenetianos" a la sala bars i presentarà el seu nou projecte de duets musicals. Ens explica ell mateix tots els detalls.



- Quines col·laboracions trobarem en aquest disc?



És un treball que està fet amb pocs medis, és a dir, amb pocs instruments. Tenia la intenció de connectar d'una manera molt natural, honesta i directa amb artistes que sempre he admirat i he estat seguint la seva carrera. Després vaig començar a contactar amb ells, alguns ja els coneixia i tenia el seu número de telèfon, però d'altres no, com és el cas de Sílvia Pérez Cruz o Coque Malla, hi havia d'altres com VanesaMartín o el Kanka que són paisans meus i els conec de fa temps. Vaig descobrir que l'admiració era mútua per les dues parts, va ser molt bonic fer aquest disc i crec que d'alguna manera expressa aquest moment que estem vivint tots amb la pandèmia. Va haver-hi moments que havíem d'esperar per poder ajuntar-nos, va ser com tot una mica difícil però fet amb molt d'afecte.



- La senzillesa que comentaves és la gran protagonista d'aquest disc.



Es tractava de fer exactament això, rodejats sempre d'algun element solista com és el nostre estimat Manuel Machado a la trompeta o Raül Marquès al violí. Sempre dic que hi ha diferents narracions, una d'elles sempre té un instrument solista que va en paral·lel amb què el cantant està explicant.