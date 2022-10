El nostre expert en comunicació i tecnologia mòbil, Eduard Porta, en explica tota l'actualitat tecnològica de la setmana.

YouTube comença a demanar a alguns usuaris que paguin Premium si volen veure vídeos en 4K

YouTube continua pressionant a l'usuari gratuït amb un important augment en la quantitat de publicitat i recordatoris de subscripció en les aplicacions mòbils, ara se suma la sospita que el visionat 4K podria convertir-se en una característica de pagament.

La configuració per a veure vídeos a 2160p només està accessible per a subscriptors de YouTube Prèmium, que a Espanya té un preu de 11,99 euros al mes.

Youtube ha respost que es tracta de "un experiment per a conèixer millor les preferències de característiques dels espectadors Prèmium i no Prèmium".





El Parlament Europeu aprova el carregador únic per a mòbils i altres dispositius electrònics

Abans que acabi 2024, tots els telèfons mòbils, tauletes, càmeres i altres dispositius electrònics que s'embenen a la Unió Europea hauran d'incorporar un port de càrrega USB tipus C.

A partir de la primavera de 2026, l'obligació s'estendrà als ordinadors portàtils.

A més, s'estableix que els compradors podran adquirir els seus nous dispositius amb o sense carregador.





Píxel 7 i Píxel 7 Pro, amb cambra millorada i VPN gratis inclosa

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

la nova aposta de Google en el mercat telefònic és molt continuista. Les càmeres, per exemple, continuen tenint un sensor principal de 50 megapíxels,

És el programari on realment brillen els nous Píxel 7. Aprofitant la flexibilitat del chipset Tensor G2.

Els Píxel 7 i Píxel 7 Pro inclouran des de finals d'any la VPN del paquet Google One per a millorar la privacitat de les comunicacions en línia. Segons assenyala Google, no tindrà cost afegit de cap classe.

Ja disponibles per a la seva reserva i disponibles des del 13-14 d'octubre.





Anuncien els nous Xiaomi 12T amb chipsets MediaTek o Snapdragon

La família Xiaomi 12T està formada per dos mòbils d'estètica virtualment idèntica però prestacions raonablement ben diferenciades.

D'una banda tenim el model basi, amb chipset MediaTek i una bona cambra posterior de 108 megapíxels, mentre que per un altre tenim el més potent Xiaomi 12T Pro, que puja l'aposta amb un Snapdragon 8+ Gen 1 i una impressionant cambra de 200 megapíxels.

Com a oferta de llançament, els Xiaomi 12T es podran adquirir amb uns auriculars Redmi Buds 4 Pro, mentre que els Xiaomi 12T Pro vindran amb una tauleta Redmi Pad.