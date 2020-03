Yomequedoencasa, el festival que triomfa a través d'instagram

En temps de confinament a causa del Coronavirus, molts grups i cantants ens estan sorprenent fent directes a través de les xarxes socials. Avui volem parlar d'una cançó que s'ha enganxat i molt a tota la redacció de "Migdia Cope Catalunya i Andorra". Us parlem d'una cançó feta pel grup "La Pegatina", més concretament per l'Adrià, un dels seus membres, amb el que avui hem volgut parlat: "Y"Estava rascant la guitarra, em va sortir aquesta tornada, i li vaig ensenyar al Tato Latorre, que és el productor que farà el proper disc de la Pegatina, i ell em va dir que podíem fer una música... al final ens vam enredar tots i en 5 dies estava la cançó feta, gravada, cantada... i tot sense ànim de lucre. I no només pensant en Espanya sinó també en Llatino Amèrica, on estan començant els confinaments.

La cançó es diu "yo me quedo en casa". DArrera d'aquesta cançó hi ha també un festival a través d'instragram al que han participat molts artistes que han deixar una part del seu talent i la seva creativitat d'aquesta manera desinteresada: "Sí, després de fer la cançó vam pensar en com publicar-la, i ens vam unir a aquest moviment en que tanta gent està fent directes per entretenir la gent. Ara mateix el "yo me quedo en casa" deu tenir més de 400.000 seguidors a Instagram i tothom està pendent, perquè hi ha figures molt importants de la música estatal fent directes. I com que la cançó no volíem que fos de ningú, sinó que fos de tothom, la vam convertir en la cançó del Festival. Tothom va estar d'acord, i així ha passat"