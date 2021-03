Xiaomi Revela el seu nou projector Smart Projector 2 Pro

Cada dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques del sector a Migdia COPE Catalunya i Andorra.

Xiaomi amplia la gamma Mi 11

Xiaomi ha celebrat un esdeveniment global destinat a mostrar els nous integrants de la gamma Mi 11. Tenim quatre nous telèfons intel·ligents capitanejats per el flagship El Mi 11 Ultra, que destaca pel seu mòdul fotogràfic amb panell AMOLED i un preu de 1.199 euros;

El Mi 11 i que busca oferir rendiment equipat amb un Snapdragon 888 des de 649 euros; i El Mi 11 Lite, que es presenta amb o sense 5G des de 369 i 299 euros, respectivament, però en tots dos casos lluint un disseny el gruix del qual és de 6,81 mm.

Xiaomi també ha revelat el projector Smart Projector 2 Pro

l'El Mi Smart Projector 2 Pro és un model Full HD amb suport per a HDR10 i una lluentor màxima de 1.300 lúmens ANSI.

Per les seves característiques podria ser una opció interessant per a sales de joc o incús petits cinemes a casa on no calgui aconseguir o superar el format 4K/UHD. Posseeix funcions Smart TV gràcies a la inclusió d'Android TV.

La superfície de projecció pot oscil·lar entre les 60 i les 120 polzades. Ve amb un sistema de correcció d'aspecte per a generar una superfície rectangular perfecta i un sistema d'enfocament automàtic que ajusta la imatge en dos segons

El Mi Smart Projector 2 tindrà un PVP de 999, amb un descompte inicial de llançament que el deixarà temporalment en 899 euros.

Motorola presenta el Moto G100 i el Moto G50, amb 5G, panell de 90 Hz i bateria de 5.000 mAh per a lluitar en la gamma mitjana

Motorola es puja al carrusel de les presentacions de telèfons mòbils amb els Moto G100 i Moto G50, dos nous terminals amb especificacions molt diferents que pel seu preu i fitxa tècnica sembla que tenen com a objectiu ocupar els dos extrems de la gamma mitjana.

El Moto G100 lluitarà en la part alta amb un *Snapdragon 870, mentre que el G50 bregarà en el rang de preus per sota dels 300 euros.





Presentat el Realme 8 Pro, amb cambra de 108 megapíxels i bateria de 4.500 mAh des de 279 euros

el Realme 8 Pro, un gamma mitjana que es posarà a la venda el 31 de març des de 279 euros. Un preu que baixa fins als 259 euros en cas de reservar el telèfon.

OnePlus 9 i 9 Pro es presenten amb el segell de Hasselblad, Snapdragon 888 i panell de 120 Hz des de 709 euros

El fabricant xinès OnePlus ha presentat dos nous mòbils topall de gamma: OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro. Tots dos telèfons intel·ligents passen per ser els primers de la sèrie OnePlus 9 i la seva meta és competir en la gamma alta d'Android, objectiu que esperen complir amb l'ajuda de Hasselblad, un fabricant d'equip fotogràfic d'origen suec que ha col·laborat en el desenvolupament de les càmeres, un dels punts forts dels dos nous terminals.

Tesla i Toyota podrien col·laborar en el desenvolupament d'una plataforma per a cotxes elèctrics assequibles

Tesla i Toyota es trobaria negociant la possibilitat de desenvolupar conjuntament una plataforma per a cotxes elèctrics assequibles. Això permetria als estatunidencs beneficiar-se de les sinergies de Toyota, mentre que els japonesos tindrien accés a la tecnologia de Tesla.

aquesta associació porta forjant-se des de l'any passat. Una vegada es tanqui el tracte, Tesla llançarà un SUV elèctric de baix cost situat per sota del Model I (probablement se situa en el segment C).