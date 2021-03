Xiaomi fa públic l'interessant Poco X3 Pro

Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica les novetats del sector a Migdia COPE Catalunya.

-Huawei començarà a cobrar royalties als fabricants de telèfons intel·ligents que usin la seva tecnologia 5G



El negoci d'Huawei s'ha vist tremendament afectat per les sancions imposades pels Estats Units, però això no impedirà que el gegant xinès comenci a cobrar a la resta de fabricants de telèfons intel·ligents per l'ús de les seves patents relacionades amb la tecnologia 5G. D'aquesta manera Huawei obtindrà una nova font d'ingressos i entrarà en competència amb altres companyies com Nokia i Ericsson. El seu objectiu és invertir tot el que aconsegueixi cobrar en forma de *royalties en més recerca i desenvolupament (I+D).



-Xiaomi revela l'interessant Poco X3 Pro, i renova el seu vaixell almirall amb el F3



El Poco X3 Pro és una versió més potent i capaç del seu germà petit, el X3 NFC que es llanço al setembre de l'any passat, i brinda ara un Snapdragon 860 LTE amb molt bon rendiment gaming, un màxim de 8 GB de RAM i 120Hz en la pantalla

Les tarifes del Poco X3 Pro seran molt agressives. El model de 6+128 GB sortirà per 249 euros i el de 8+256 GB es podrà comprar per 299 euros

el Poco F3 inclouen una pantalla AMOLED de molt bona qualitat. Funciona a 120 Hz, però té l'avantatge de comptar amb una taxa de digitalització molt elevada, podent aconseguir 360 Hz, i amb un Snapdragon 870 de Qualcomm, dotat amb 5G

el nou Poco F3 s'oferirà amb descomptes de llançament. Així, els PVP de 349 i 399 euros (6+128 GB i 8+256 GB, respectivament) passaran a ser 299 i 349 entre el 30 de març i l'1 d'abril.



-Volkswagen llança l'ID.4 Pure a Espanya amb 344 quilòmetres d'autonomia per 35.870 euros



L'ID.4 és possiblement un dels llançaments més importants dels últims anys per al Grup Volkswagen a nivell internacional. Aquest SUV familiar ha estat concebut com un vehicle global que haurà de vendre's a la Xina, als Estats Units i a Europa, tenint la tasca de plantar cara al Tesla Model I

Al principi el vehicle s'oferirà amb dos bateries (de 52 kWh i 77 kWh útils respectivament) en combinació amb trens motrius de tracció posterior (un motor) i tracció total (dos motors)

L'ID.4 Pure promet una autonomia de 344 km WLTP, sent el seu preu de partida de 35.870 euros abans d'ajudes. No obstant això, Volkswagen ofereix una campanya promociona de 1.210 euros a la qual a més podríem sumar el descompte de finançament de 1.000 euros, la qual cosa deixa la seva tarifa en 33.660 euros abans d'aplicar les subvencions estatals del Pla MOVES.



-Volkswagen anuncia la interrupció del desenvolupament de nous motors tèrmics per a dedicar-se per complet a l'elèctric



Les noves normes Euro 7 poden acabar convertint-se en la làpida del motor de combustió interna. A mesura que la dècada avança cap a un 2030 que marcarà un abans i després en la indústria, la mobilitat i la cultura de les emissions, els fabricants comencen a posicionar-se per a decidir quin serà el seu futur.

La norma que entrarà en vigor en 2026 i que s'estima suposarà reduir un 40% el límit actual de 95 grams de CO₂ per km

Ara des de Volkswagen, anuncien que «de moment, no esperen que es llanci més una nova família de motors de combustió ja que tècnicament un gran desafiament amb, al mateix temps, poc benefici per al medi ambient.>

Sony compra Evolution Championship Sèries (EVO), el major esdeveniment d'esports centrat en els jocs de lluita

La companyia ha sorprès a més d'un en publicar un comunicat on afirma haver arribat a un acord per a adquirir Evolution Championship Sèries (EVO), el major esdeveniment anual d'esports centrat en els jocs de lluita. En l'operació també participa RTS, una nova companyia d'esports electrònics. Malgrat aquest moviment, EVO continuarà obert a totes les plataformes més enllà de PlayStation.