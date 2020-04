www.salvemosnuestrosrestaurantes.es : La web para salvar tu restaurante preferido

Hoy os queremos presentar una campaña que intenta salvar a los restaurantes. Una campaña que han iniciado muchos restaurantes que ahora están cerrados, pero que pretenden, cuando vuelvan a abrir, ojalá sea pronto, no tenerlo tan mal. Marcos Álvarez és CEO de "ElTenedor", una plataforma de reservas de internet. Le preguntamos qué es "Salvemos nuestros restaurantes": "Es una iniciativa que ofrece la posibilidad, a los usuarios, de comprar un bono pre-pago que podrán consumir cuando los restaurantes abran. De esta manera podemos ayudar a los restaurantes de nuestro barrio, nuestros restaurantes preferidos... de esta manera ayudamos a estos restaurantes que ahora mismo no están facturando nada. Para comprar estos bonos se puede hacer desde la web www.salvemosnuestrosrestaurantes.es o también desde la aplicación de ElTenedor. Y quiero decir también una cosa clave: Es una campaña totalmente altruista. Lo que hacemos es recaudar fondos que van directamente a la cuenta de los restaurantes que se han dado de alta. Se trata de salvar la gastronomía de nuestro país".

Son bonos que están entre los 10 y los 250 euros: "La gente puede elegir el importe que desea. Y la verdad es que estamos viendo que hay mucha gente que está comprando bonos por importes muy elevados, se nota que la gente quiere salvar sus restaurantes favoritos. El usuario, una vez comprado este bono, recibe un e-mail con la confirmación de su pago. Y ese dinero va directamente al restaurante. Incluso hay gente que hace donaciones, es decir, compra un bono sabiendo que finalmente no irá a consumirlo, y ese dinero va al restaurante directamente. La solidaridad con los restaurantes nos está sorprendiendo. En apenas una semana hemos conseguido que participen más de 120 restaurantes de Catalunya. Y ya van recaudados más de 50.000 euros en una sola semana."