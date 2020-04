"www.pagesiaacasa.cat" : El web on comprar productes dels nostres pagesos

Avui volem parlar del portal web "pagesia a casa" on es poden comprar alimentas de proximitat durant el confinament, en total me's de 250 aliments. Josep Carles Vicente és el responsable d'organització d'Unió de Pagesos, i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" per parlar del tema. "Això ho hem posat en marxa divendres passat, i ja hem tingut moltes entrades, ha tingut molt èxit. És una eina al servei de la pagesia i de la ciutadania. El que fa és trobar al productor que està disposat a portar el seu producte al consumidor que està disposat a comprar. És una web molt senzilla i molt pràctica. L'objectiu és posar en contacte a productors i consumidors".

El catàleg de productes és força important, repartit per apartats: "Sí, hi ha 4 segments: Fruites i verdures, carn, i altres. Són sempre productes de temporada. Els mercats han caigut, els ajuntaments no permeten fer mercats, tot i que pensem que som un sector bàsic i hauriem de poder fer mercats, però aquesta és una altre guerra. En un futur, com a Unió de Pagesos hem de veure com podem continuar amb aquesta eina, que poguem continuar portant els productes fins a casa del consumidor".

Li hem volgut preguntar al Josep Carles quan triga a arribar el producte: "És una pregunta que no et puc contestar. És el consumidor el que s'ha de posar en contacte amb el productor, i a partir d'aquí doncs depèn del producte que s'hagi triat. És un tracte entre dos persones, i ells aclareixen el termini i els preus. Potser no és el que estem habituats, però nosaltres no som Amazon, no hi ha un termini pre-fixat. Si cal millorar coses obviament les millorarem en el futur. El preu tampoc està fixat, són les dues parts que es posen d'acord"