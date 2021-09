Windows 11 estarà disponible a partir del 5 de octubre

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

Windows 11 estarà disponible a partir del 5 d'octubre

Microsoft ha anunciat que el 5 d'octubre iniciarà el desplegament de Windows 11, que serà gradual a través d'una actualització gratuïta que arribarà als ordinadors amb Windows 10 que compleixin amb els requisits.

A més, des d'aquesta data Windows 11 podrà obtenir-se preinstal·lat en PCs nous. La companyia també ha comunicat que el dia del seu llançament Windows 11 no tindrà suport per a les aplicacions d'Android, una de les seves característiques estrella que arribarà més endavant.

Corea del Sud es converteix en el primer país que obligarà a Google i Apple a oferir sistemes de pagament alternatius

L'Assemblea Nacional de Corea del Sud ha aprovat un projecte de llei que obligarà a Google i Apple a obrir les seves botigues d'aplicacions perquè els desenvolupadors puguin integrar i usar sistemes de pagament alternatius.

El projecte de llei busca evitar que les grans tecnològiques que dominen el mercat d'aplicacions exigeixin als desenvolupadors usar el seu respectiu sistema de pagament.

Això suposa un dur cop per a Google i Apple, el model de negoci del qual en aquest sector es basa a monopolitzar la passarel·la de pagament i cobrar un 30% de totes les transaccions.

L'única manera de reduir aquesta comissió és facturar menys d'un milió d'euros a l'any o aconseguir signar un acord privat, alguna cosa que només està a l'abast de les grans companyies com Amazon.

Apple i Google ja han respost. Apple afirma que la proposta de llei que l'obligarà a permetre altres sistemes de pagament posarà en risc als usuaris que compren a través de l'App Store i afeblirà les proteccions de privacitat.

Per part seva, Google sosté que la comissió que cobra serveix per a mantenir la botiga i ajuda al fet que Android sigui gratuït. “Igual que als desenvolupadors els costa diners crear una aplicació, a nosaltres ens costa diners crear i mantenir un sistema operatiu i una botiga d'aplicacions”, diu Google.

Irlanda multa a WhatsApp amb 225 milions d'euros per no informar adequadament sobre com gestiona les dades

Fa res Amazon va ser castigada amb 746 milions d'euros a Luxemburg i avui és el torn de WhatsApp, que ha rebut per part de la Comissió de Protecció de Dades (DPC) d'Irlanda una sanció de 225 milions d'euros per no complir amb les obligacions del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)

En aquest cas la DPC ha completat una recerca de tres anys que ha servit per a concloure que WhatsApp, filial de Facebook la seu europea de la qual es troba a Irlanda, no ha complert amb els requisits de transparència que imposa el RGPD a l'hora d'informar els seus usuaris i no usuaris.

Esmenta expressament que la informació que la companyia va proporcionar als seus clients sobre com processava en 2018 les dades entre WhatsApp i altres aplicacions de Facebook.

A més de la imposició d'una sanció administrativa, el regulador irlandès ha enviat a WhatsApp una sèrie d'instruccions perquè els seus processos sobre dades personals compleixin amb la normativa europea.

Per part seva, WhatsApp s'ha mostrat en desacord amb una sanció que considera “totalment desproporcionada”, motiu pel qual apel·larà.