Windows 11 ja està aterrant als nostres PC's

-MacBook Pro 2022, el nou d'Apple amb xips ARM M1 d'alt rendiment, pantalles a 120 Hz i amb notch

Apple ha actualitzat avui la seva gamma de portàtils professionals amb la renovació dels MacBook Pro, El canvi més important és sense cap mena de dubte l'aparició de xips ARM M1 d'alt rendiment.

Disponibles en 16 polzades i una nova variant de 14 polzades i amb un notch a l'estil iPhone.

Els nous portàtils estrenen un disseny molt semblant al dels antics MacBook Pro de 2015, eliminant la Touch Bar, substituint-la per una nova fila de tecles físiques

Els nous MacBook Pro ja es poden reservar. El model més assequible és el MacBook Pro de 14 polzades amb 16 GB de RAM i 512 GB d'emmagatzematge, que sali per 2.249 euros. En l'extrem oposat es troba el MacBook Pro de 16 polzades amb processador M1 Max, 32 GB de RAM i 1 TB d'emmagatzematge, amb un PVP de 3.849 euros.

-WhatsApp comença a xifrar les seves còpies de seguretat en iCloud i Google Drive

Fins ara l'enviament de missatges entre diversos dispositius estava protegit per a evitar la intervenció de les comunicacions, però aquesta mesura de seguretat no estava implementada en les còpies de seguretat d'aquestes converses en el nostre espai personal del núvol.

WhatsApp va anunciar la seva intenció de xifrar les seves còpies de seguretat en el núvol igual que fa amb les comunicacions de punt a punt. Un mes després, aquesta prestació ha començat a desplegar-se tant per a dispositius Android com per a aquells basats en iOS.

-Windows 11 alenteix el funcionament de les CPU AMD fins a un 15% amb jocs

Segons ha comunicat el fabricant de processadors, Windows 11 alenteix el funcionament dels processadors Ryzen 2000 i posteriors de manera sensible. Si parlem d'un ús general, la caiguda de rendiment és del 3% al 5%, però en jocs, i concretament aquells utilitzats en l'escena eSports, estaríem parlant d'un minvament que podia oscil·lar entre el 10% i el 15%.

D'acord amb el comunicat d'AMD, la pèrdua de rendiment es deu fonamentalment a un dràstic augment del 300% en la latència de la memòria L3.

AMD es troba investigant l'assumpte juntament amb Microsoft per a oferir una solució al més aviat possible, no sense recordar que mentrestant els propietaris d'un dels seus processadors poden continuar utilitzant Windows 10.

Hi ha raons molt bones per les quals Windows 11 ha iniciat el seu desplegament de manera gradual. La infinitat de configuracions disponibles en l'ecosistema PC fa possible que alguns bugs passin desapercebuts durant la fase de testatge, però resulta cridaner que un tan evident i fàcil de detectar s'hagi colat sense més, especialment si es considera l'èmfasi de Microsoft en el potencial gaming de Windows 11.

-El PP proposa acabar amb l'anonimat en Internet identificant als usuaris amb el DNI

el PP vol modificar la Llei 34/2002 perquè els prestadors de serveis d'intermediació identifiquin a tots els seus usuaris amb el DNI.

Els prestadors de serveis d'intermediació són les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok…), qualsevol motor de cerca (Google, Bing…) fòrums d'opinió (ElOtroLado, ForoCoches...), fins i tot blogs.

Bàsicament el PP proposa posar fi a l'anonimat en gran part d'Internet.

La proposta del PP inclou l'obligació de “disposar de la identificació de la persona física que efectua l'emmagatzematge de les dades; o disposar dels mitjans tecnològics adequats per a identificar a la persona física que hagi efectuat l'emmagatzematge de les dades.

Encara que això ja existeix i es diu IP, una adreça que les autoritats usen per a identificar a l'usuari.