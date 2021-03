Cada dimarts, a MIgdia a COPE Catalunya, Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens porta les novetats del sector tecnològic.

-Xiaomi revela la família Redmi Noti 10, amb panells Feu olor de fins a 120 Hz



Mancant un Mobile World Congress a la vella usança per a donar a conèixer els seus pròxims llançaments, el fabricant xinès ha actualitzat tota la seva gamma Redmi Noti 10 de sèrie, donant a conèixer un total de quatre telèfons que d'una altra forma tal vegada havien estat desgranats al llarg de diverses setmanes. La gamma família destaca principalment per la seva elevada relació prestacions-preu,



La nova sèrie Redmi Noti 10 està formada per un model basi o estàndard, un Redmi Noti 10S amb cambra millorada, el més potent Redmqi Noti 10 Pro, que estrena un processador Snapdragon 732G, i una variant 5G que curiosament no es basa en un chipset de Qualcomm, sinó en un Dimensity 700 de MediaTek



Els Redmi Noti 10 Pro i Noti 10 base estaran disponibles al març, mentre que els Noti 10S i Noti 10 5G apareixeran a l'abril.

Com de costum, les reserves tindran descomptes



-WhatsApp llança les trucades de vídeo i veu en la seva versió de sobretaula



WhatsApp ha estat una de les aplicacions més beneficiades per la pandèmia. La popularitat de les seves trucades de vídeo i veu va créixer de manera exponencial amb el confinament i les polítiques de distanciament social, però fins ara, aquest creixement es veia frenat pel fet que no estaven disponibles en la versió web utilitzada pels equips de sobretaula, on alternatives com Skype i Zoom continuen manant.



El desplegament serà gradual de les trucades de veu i vídeo en ordinadors, començant primer per un reduït nombre d'usuaris abans d'arribar a tothom.

Aquestes comunicacions comptaran amb xifratge de punt a punt per a salvaguardar la seva privacitat, igual que en la versió mòbil, així com suporti per a formats retrato i panoràmic.

Així mateix, la versió de PC permetrà redimensionar les finestres de vídeo sense major complicació o superposar-les per a continuar treballant mentre es conversa amb algú.

Les trucades de WhatsApp per a PC tindran almenys limitació important de llançament: només estan suportades les trucades individuals (de dispositiu a dispositiu), deixant per a més endavant les trucades i videotrucades en grup.



-Hyundai identifica el problema que afecta les seves bateries



Després de les disputes entre Hyundai, fabricant del cotxe elèctric, i LG Energy, proveïdor de bateries, finalment ha sortida a la llum l'origen de l'anomalia en les bateries que pot provocar que aquestes s'incendiïn.



Després dels minuciosos estudis realitzats finalment el causant dels incendis el crossover coreà, és una pestanya de l'ànode doblegada a l'interior de les cel·les de bateries.



Totes les bateries afectades provenen de la fàbrica situada a Corea del Sud de Nanjing, on LG Energy produïa no sols les cel·les de bateries destinades a Hyundai, sinó també a General Motors que les instal·lava en el Chevrolet Bolt EV.



Hyundai ha arribat a un acord amb LG, on LG assumeix el 70% del cost i el 30% per part de Hyundai



-Nintendo estaria treballant en una Switch amb panell FEU OLOR de set polzades i sortida 4K



L'any passat es va filtrar que Nintendo estava treballant en un nou i actualitzat model de Nintendo Switch que estaria disponible durant el 2021 i ara han tornat a sortir més dades sobre aquest nou model.



El nou model de Nintendo Switch equiparà un panell FEU OLOR de 7 polzades i resolució 720p fabricat per Samsung Display. la pantalla FEU OLOR triada per Nintendo consumirà menys bateria i oferirà un major contrast en comparació al LCD de les actuals Switch i Switch Lite.



La nova Nintendo Switch també buscarà conquistar als jugadors més exigents i oferirà una sortida 4K quan es connecti a un televisor compatible amb aquesta resolució mitjançant la base.

Està per veure com aconseguirà la consola aquesta exigent resolució i aquí és on podria entrar Nvidia amb la seva tecnologia DLSS, que fa ús de la intel·ligència artificial per a augmentar la resolució mantenint una taxa de frames estable.