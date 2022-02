Wegovy el nou medicament contra l'obesitat

En el programa d'avui parlarem sobre el medicament contra l'obesitat que ajuda a reduir el pes el voltant del 15% és injectable i ja està aprovat a Europa i podria canviar els tractaments actuals. Parlarem amb Antonio Pérez, doctor i director de la unitat del servei d'endocrinologia de l'Hospital de Sant Pau.





- En què consisteix aquest medicament?

No és una cosa nova, és a dir, fa anys que s'utilitzen per a altres malalties com pot ser la diabetis i ara tenim un de nou a la família amb la indicació aprovada pel tractament de l'obesitat. L'avantatge d'aquest nou medicament és que és més potent dels que disposem fins ara, l'única dificultat serà com altres medicaments relacionats amb l'obesitat, si finalment es finançarà, perquè fins al moment no tenim cap.





- Als Estats Units i al Regne Unit es financen medicaments contra l'obesitat?

Està aprovat al Regne Unit amb una valoració positiva l'únic que queda és si realment es finança perquè una cosa és que hi hagi la indicació que està aprovada i una altra cosa és que el sistema nacional de salut opinen sí i aquí és on sempre està el gran problema perquè estic segur que com sempre està aprovarà, però segurament no es finançarà.





- A qui va dirigit aquest nou medicament?

En un principi, com qualsevol altre medicament que està hagi aprovat per l'obesitat, es dona al pacient que compleix els criteris d'obesitat, és a dir, la relació entre pes i talla és quan parlem d'un índex de massa muscular per sobre del 30%.





- Quina és la sensació que produeix aquest medicament una vegada injectat?

Té un component que augmenta la nostra sensació de sacietat i, per tant, el pacient té menys gana i això ajuda al fet que prengui menys aliments i és el mecanisme fonamental per controlar el pes.





- Només s'injecta un cop a la setmana?

Tot depèn del grau, si per exemple es dona el cas que l'obesitat és crònica i li donem un tractament que és eficaç, hauríem d'estar parlant d'un tractament crònic i de per vida.





- Té efectes secundaris?

Com qualsevol altre medicament, però tenim l'experiència que són molt assumibles i fonamentalment són problemes gastrointestinals lleus, com pot ser una sensació de nàusees i sol ser transitori, ja que el tractament quan es comença es fa amb petites dosis per poder tolerar-ho millor i s'arriba a la dosi plena en un parell de mesos.