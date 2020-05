Voluntariats en temps de crisis sanitària

Estem vivint una crisi sanitària important i s'acostuma a dir que tota crisi acostuma a sortir alguna cosa positiva i avui volem parlar en el programa de la quantitat de voluntaris que a partir de la crisi sanitària s'estan apuntant multitud d'ONG i aquesta seria la cara positiva de tot el panorama que estem vivint aquests dies, donem la benvinguda al Jordi balot què és el president de la federació catalana de voluntariat social.

S'està produint aquest fenomen realment i sobretot en la gent jove? Jordi: "efectivament, en aquest període de confinament, a més a més el voluntariat de gent gran sa ha hagut de confinar per seguir les ordres del departament de salut però hi ha hagut un increment de persones joves per incorporar-se al voluntariat."

Hi ha una dada que és prou significativa de la creu roja de Catalunya que diu "Ha rebut 3000 peticions de persones que volen ser voluntàries d'ençà que va començar la pandèmia", és prou significativa aquesta xifra no? Jordi: "Si, crec que és una bona notícia, per altra banda, no podem passar per alt el focus de les xarxes veïnals, sobretot que de manera altruista estan donant resposta a les necessitats detectades dintre del seu propi entorn més proper, el barri, bloc de pisos, el veïnat... Tot això és un potencial realment increïble".

S'està parlant de la nova normalitat o dels canvis socials, que ja s'estan produint, si després duraran o no. Tu creus que aquesta implicació de la gent jove en el voluntariat arribat per no marxar? Jordi: "A Catalunya de manera tradicional i també històrica, sempre ha estat un país molt associatiu i de voluntariat. El gran repte que tenim ara en situacions de voluntariat és com podem canalitzar aquest oferiment de persones que volen fer el voluntariat, que no sigui puntual. Es va dir que en una situació d'emergència com la que estem vivint, hem de tenir consciència que són de mig llarg termini, per fer l'acompanyament a les persones més vulnerables que estan cada dia de l'any."

Quan parlem de voluntariat social, no estem parlant d'una persona que ajuda a una altra persona, les feines de voluntariat social poden ser diverses, perquè n'hi ha moltíssimes, Jordi: "De fet l'any 2015 es va aprovar la llei de voluntariat a Catalunya i allà teníem molt clar què es considera una persona voluntària i normalment ha d'anar canalitzada cap a entitats de voluntariat perquè han de complir una sèrie de requisits."

Si vols formar part del moviment social del voluntariat a Catalunya, entra la pàgina web de la federació catalana i trobaràs tot el que busques.