Viure envoltats d'espais verds és beneficiós per a la nostra salut

Investigadors ambientals de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona estan fent un estudi sobre com les sortides a l'exterior i als espais verds s'han convertit en un valor molt preuat en época de pandèmia. La Margarita Triguera és una de les investigadores que està fent aquest estudi, i amb ella hem volgut parlar del tema. L'estudi que porten a terme s'està acabant: "La recol.lecció de dades ja l'hem acabat, les hem fet tant a Portugal com a Espanya, perquè ens interessava recollir les dades quan el confinament era més estricte. Tenim més de 3000 llars, unes 1500 a Espanya i una mica més de 1600 a Portugal. Són un munt de dades. Des de fa molt temps, tot i que de manera intuitica, se sap que els espais naturals i verds són bons per la nostra salut. Però el cert és que això no està provat científicament. El que volem és utilitzar el context de confinament per intentar explorar millor quin és el paper que pot tenir el verd a la nostra vida. El verd que podem tenir al balcó o a la terrasa. Quan parlo de verd el que vull dir és des d'una planteta que puguem tenir a casa, fins a aquelles persones que visquin a la muntanya envoltats d'arbres. O potser no tens verd dins a casa, però potser veus un arbre des de casa. Hi ha gent, sobretot a les grans ciutats, que només veu parets. I volem demostrar que és molt millor poder veure verd, o algun arbre, que no pas ciment o cotxes. Tenim molta informació, i esperem que les conclusions siguin interessants. Ara mateix acabem de recollir les dades i estem començant a explorar els resultats. També serà interessant veure la comparació entre els dos païssos, Espanya i Portugal"