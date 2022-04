Violència juvenil. Estem fracassant en la transmissió de valors

Els episodis violents que han passat els últims dies relacionats amb els joves, ens porten a preguntar-nos si hi ha un augment de la violència juvenil. Els experts sí que creuen que podem estar veient els efectes de l'aïllament durant la pandèmia. Busquen sentir-se part d'un grup. Però no seria l'única cosa, les emocions negatives, la frustració dispara l'agressivitat. Per saber quin és l'origen i com està la situació ara mateix, parlarem amb la professora del departament de psicologia de la UdG, Alba Alfageme.



- Està pujant la violència entre els joves?



És un fenomen que té unes característiques molt específiques, estem en un moment on realment tenim accés a més informació que permet que els professionals i les professionals detectin moltes més situacions. També hi ha un augment de denúncies perquè abans es pensava que no serviria de res. S'estan donant una sèrie d'elements que ha proliferat un problema que ja existia, però ara l'estem començant a destapar.



- També s'ha detectat un augment de violència sexual entre els joves?



De fet, el delicte sexual amb menors d'edat no és una novetat, és un dels actes delictius què destaca entre els menors d'edat ja sigui de forma individual o global. Aquí afecten diferents factors i cada cop s'està fent més recerca en aquest àmbit, s'està posant sobre la taula les carències afectives entre els menors o el consum de pornografia per internet on es sexualitza a les dones i les converteixen en un objecte sexual. Per contrapart, molts estudis també posen sobre la taula que molts d'aquests menors d'edat (autors de violència sexual) també venen d'uns entorns on és probable que hagin viscut molta violència i fins i tot violència sexual. La major part de situacions (tret d'algunes concretes) tenen un component d'orientació educacional, és a dir, té molt a veure on han estat educats.