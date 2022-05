Tornaran els problemes als controls de l'aeroport del Prat?

Durant la pandèmia, l'aeroport del prat de Barcelona va tenir una activitat mínima, després de dos anys, sembla que comença a posar-se en marxa. Cal recordar que abans d'aquest parèntesi, els cossos de seguretat van realitzar una aturada. Per saber com està la situació, parlarem amb Ricard Mora, vigilant de l'aeroport del prat.



- Com ha quedat la situació?

Continuem enquistats, no hem avançat. En primer lloc sí que vam tenir una reunió amb la Generalitat com a mediadors, però d'ençà d'aquell dia, no hem tingut cap reunió més.



- Ara que torna l'activitat, serà un tema que tornarà a posar-se sobre la taula.



Si, però estem topant amb una empresa que ens amaga els serveis mínims, és a dir, els únics que estem fent vaga som les deu persones del comitè de vaga.



- Quina és la solució?

Per part de l'empresa hem fet una última oferta, que tampoc és disparada, perquè nosaltres hem de pagar per anar a treballar.



- Que pagueu?

Abans de la pandèmia teníem 82 milions de passatgers amb una plantilla de 480 companys. Per posar-te en situació, Madrid que té mig milió més de passatgers, compta amb el doble de plantilla. Demanàvem un 1€ per hora per càrrega de feina i també es demanava una plaça de pàrquing. La gent que fa feina durant 8 hores al dia, els hi demanem 2 caps de setmana al mes, és a dir, estem treballant sempre, de vegades estem un mes i mig sense un cap de setmana, et pots imaginar que la conciliació familiar resulta impossible.



- Aquesta situació excessiva de saturació a la feina com pot afectar els turistes?

Imagina't, a més a més no poden haver-hi cues superiors a 10 minuts si no sancionen a l'empresa i això provoca que el nivell de seguretat baixi.